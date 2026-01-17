En San Antonio, María Emilia Soria reafirmó «la unidad» peronista porque «no sobra nadie»

La intendenta Soria, acompañada por la legisladora Sposito y el dirigente Guillermo Velázquez Foto: Gentileza.

La intendenta de Roca y precandidata peronista a la gobernación María Emilia Soria encabezó este viernes un acto en la Unidad Básica de San Antonio, reafirmando que la “unidad de octubre es la receta del éxito” porque “no sobra nadie”.

Esa visita coincidió con una fuerte crítica de la última candidata peronista a la Gobernación, Silvia Horne al sector liderado por Soria, después de que el presidente de la bancada Vamos con Todos, José Luis Berros convalidara un entendimiento electoral con el diputado libertario Aníbal Tortoriello. Eso -remarcó Horne- “está en franca contradicción” con el peronismo.

En SAO, la jefa roquense se esforzó en aquietar esta discusión interna, empezando por evitar profundizar en el tema, salvo considerar que Berros habló en términos amplios y que no expresaban ninguna definición.

Soria y Sposito, juntas en SAO, neutralizando el impacto de las declaraciones de la lider del Movimiento Evita, Silvia Horne. Foto: Gentileza.

Existió, además, otra situación en favor de la contención del conflicto: la presencia y la participación en el acto de la legisladora sanantoniense Ayelén Sposito, que es referente del Movimiento Evita -como Horne- y se integró en la lista del 2023 por esa fuerza.

Soria, también, insistió en evitar que su visita aparezca como lanzamiento de campaña del 2027. La propia Sposito remarcó que “no es un encuentro de campaña, es un encuentro del peronismo de San Antonio”.

A su turno, la intendenta remarcó el valor de la unidad, utilizando el resultado alcanzado en la última elección.

“Esa unidad que logramos en octubre es la receta del éxito. No sobra nadie y el único camino es transformar el presente trabajando juntos y juntas, con gestión, cercanía y compromiso con la gente”.

En otra parte, la dirigente expresó que “el peronismo crece cuando escucha, cuando camina la provincia y cuando construye desde abajo, sin personalismos”.

Su jornada en San Antonio comprendió reuniones con militantes y dirigentes locales, aunque también algunos zonales, como el viedmense Pablo Barreno y la concejala de Sierra Grande, Liliana Gauna.