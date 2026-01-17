Murió un motociclista en un violento choque en la Ruta 7 de Neuquén

Personal especializado realizó las pericias en el lugar para determinar la mecánica del choque. Foto: gentileza.

Un motociclista de 32 años murió luego de impactar contra cartelería y un guardarraíl de la Ruta 7, en el nodo derivador hacia la calle Dr. Ramón de Neuquén. El trágico accidente ocurrió en la madrugada de este sábado. Personal del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) confirmó el fallecimiento en el lugar.

Impacto fatal en la Ruta 7 de Neuquén: cómo fue el choque

El hecho ocurrió cerca de las 2.30, cuando el conductor circulaba por la Avenida Ricardo Alfonsín (Ruta 7) en sentido a Neuquén. Al ingresar al derivador, la moto impactó contra cartelería y el guardarraíl.

Al lugar llegó una ambulancia del SIEN que constató la muerte en el acto del motociclista. En la cinta asfáltica se hallaron objetos personales, que fueron secuestrados como parte de las actuaciones.

Personal del SIEN trabajó en el lugar. Foto: archivo.

La zona quedó preservada para permitir el trabajo de los peritos. Cerca de las 5, la Policía liberó la arteria y el tránsito fue normalizado, después de dos horas de operativo.

Pericias y traslado del cuerpo a Ciudad Judicial de Neuquén

La Fiscalía tomó intervención y dispuso las diligencias de rutina, entre ellas el relevamiento de cámaras y la toma de testimonios. También se ordenó el secuestro de la motocicleta involucrada en el siniestro fatal.

El vehículo fue trasladado al predio del parque industrial, donde quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Homicidios. La investigación busca establecer las causas del impacto y descartar la participación de terceros.