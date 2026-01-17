La serie de Netflix que estrenó nueva temporada y ya está en el top 10

La serie «Machos Alfa», creada por los hermanos Laura y Alberto Caballero (responsables de éxitos como La que se avecina), es una comedia satírica que explora la crisis de la masculinidad en la era de la igualdad y el empoderamiento femenino.

La producción de Netflix estrenó recientemente la cuarta temporada, que en un par de horas ya se volvió en un furor de la plataforma.

La trama sigue a cuatro amigos —Pedro, Luis, Raúl y Santi— que se sienten desubicados en un mundo donde los privilegios del patriarcado están desapareciendo. A lo largo de la serie, los protagonistas intentan adaptarse a los nuevos tiempos asistiendo a cursos de «masculinidad deconstruida», aunque tropiezan constantemente con sus propios prejuicios y comportamientos tóxicos.

«Machos Alfa» se ha consolidado como una de las ficciones españolas más vistas a nivel global en Netflix gracias a su capacidad para reírse de temas actuales sin perder la empatía por sus personajes.

¿De qué trata la cuarta temporada de “Machos Alfa”?

Tras el éxito de las entregas anteriores, la cuarta temporada —que acaba de aterrizar en Netflix este 16 de enero de 2026— lleva los conflictos de los protagonistas a un nuevo nivel de exposición pública y personal.

Si en la tercera temporada los vimos lidiando con conceptos como las relaciones abiertas y el acoso, en esta nueva etapa la serie pone el foco en cómo los cuatro amigos gestionan el éxito y el fracaso bajo la lupa de las redes sociales.

Pedro: Tras recuperar su estatus profesional, se enfrenta al dilema de ser un «aliado» de cara a la galería mientras lucha por no volver a sus antiguos hábitos de mando.

Raúl: Su relación con Luz sigue siendo un campo de batalla ético, explorando ahora los límites del compromiso en una etapa de madurez que no termina de aceptar.

Luis y Esther: Continúan lidiando con la rutina familiar, pero con un giro hacia los desafíos de la crianza en tiempos modernos y la presión por ser el «padre perfecto».

Santi: El personaje que más ha evolucionado sigue intentando encontrar el equilibrio entre su vida amorosa y su rol de mentor involuntario para sus amigos.

¿Qué esperar de estos nuevos episodios?

La crítica ha destacado que esta temporada es la más ácida hasta la fecha. La serie mantiene su formato ágil de episodios de 30 minutos, ideal para un maratón, y refuerza el papel de las parejas femeninas (Daniela, Luz y Esther), quienes dejan de ser meras espectadoras para tomar las riendas de las tramas más importantes.

El humor sigue basándose en la incomodidad y en situaciones cotidianas donde los hombres quedan expuestos en sus contradicciones, pero con un guion que evita el sermón moralista para centrarse en la comedia de situación pura.