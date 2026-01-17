Netflix aclaró la polémica de cuantos días estarán las películas de Warner Bros en los cines

Netflix volvió a enviar una señal clara a la industria cinematográfica ya que las películas de Warner Bros. mantendrán una ventana de 45 días en salas antes de llegar al streaming.

Así lo aseguró el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos al explicar la estrategia que acompañará el megaacuerdo para adquirir los estudios y los negocios de streaming de Warner Bros.

Ted Sarandos defendió el cine y aseguró que Netflix no busca “enterrar” a Warner Bros

En una entrevista con The New York Times, Sarandos remarcó que el objetivo de Netflix no es “enterrar” el negocio cinematográfico de Warner, sino hacerlo crecer y volverlo rentable.

“Cuando se cierre este acuerdo, poseeremos un motor de distribución teatral fenomenal que produce miles de millones de dólares en ingresos y no queremos ponerlo en riesgo”, sostuvo.

El ejecutivo fue incluso más explícito al defender la apuesta por el cine: “Si vamos a estar en el negocio teatral —y lo estamos— queremos ganar. Quiero ganar el fin de semana de estreno. Quiero ganar la taquilla”, afirmó Sarandos.

Según explicó, dentro de Netflix existían suposiciones erróneas sobre la economía del cine tradicional: “La economía general del negocio teatral era más positiva de lo que habíamos modelado. Es un negocio saludable y rentable para ellos”.

El anuncio, sin embargo, no calmó todas las tensiones en Hollywood. La propuesta de compra, valuada en unos 83.000 millones de dólares, despertó fuertes críticas de distintos sectores, incluido el grupo de exhibidores Cinema United, que advirtió ante el Congreso estadounidense sobre posibles pérdidas de empleos, cierres de salas y una reducción en la cantidad de estrenos.

Sarandos se mostró poco sorprendido por esas reacciones y relativizó su alcance: “Fueron voces fuertes, pero no necesariamente muchas”, afirmó, y señaló que gran parte del rechazo respondió a la falta de información inicial sobre el rol que Netflix le daría al cine.

El acuerdo, además, aún no está completamente cerrado, ya que el grupo Paramount Skydance, liderado por David Ellison, lanzó una oferta pública de adquisición hostil y anticipó una disputa por el control del directorio de Warner Bros. Discovery.