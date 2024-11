La buena noticia que recibió Franco Colapinto a una semana del GP de Las Vegas en la Fórmula 1

Tras el choque que lo dejó fuera en la vuelta 32 de Interlagos, Franco Colapinto recibió una gran noticia: según informó el periodista especializado en Fórmula 1 Lawrence Barretto, su auto Williams se encuentra en perfectas condiciones y estará presente en el Gran Premio de Las Vegas.

En las últimas horas un rumor había preocupado a los seguidores de Colapinto y de la escudería Williams.

Algunas versiones aseguraban que tanto su monoplaza como el de su compañero de equipo, Alex Albon, no iban a estar en buenas condiciones para el GP de la semana que viene. Sin embargo todo fue desmentido.

El impactante accidente de Franco Colapinto en Interlagos

Momento complicado para Franco Colapinto:su primer intento bajo la lluvia termina en un accidente.A pesar del choque, declaró:"Estoy bien" y puso en duda su participación en el #BrazilGP tras el accidente.

"El equipo tiene mucho trabajo,nose si van a la carrera o no" pic.twitter.com/pfPupmmuh8 — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) November 3, 2024

“Acabo de hablar con Williams. Me han dicho que no es cierto lo que dicen de que no estarán en Las Vegas después de sufrir daños masivos en Brasil. Dicen que tendrán los dos coches listos para competir en Nevada. Es un esfuerzo increíble por parte del equipo y los proveedores”, reveló Barretto en sus redes (@lawrobarretto).

Cuánto le costó a Williams los daños en los autos de Franco Colapinto y Alex Albon

El Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 resultó ser una pesadilla para Williams Racing. El fin de semana comenzó accidentado por un choque de Alex Albon en las pruebas libres y en la clasificación destrozó el auto.

Franco Colapinto tuvo la misma mala suerte: tras un trompo fue directo contra el paredón y no pudo seguir. Luego de los informes, en la escudería británica determinaron el valor de los daños y es una cifra impresionante.

Tras una reunión de equipo donde se analizaron las debilidades y la complicación que generaron estos accidentes. En primer lugar, el coche de Alex Albon sufrió fuertes daños en su parte trasera y los costos de reparación escalaron hasta los 800 mil euros.

Por su parte, los daños en el auto de Colapinto fueron más graves, ya que destrozó la parte delantera y la escudería inglesa debería desembolsar alrededor de 1.5 millones de euros. En total, el saldo de estos accidentes fue de 2.5 millones aproximadamente.