Tensión en Allen: gremios municipales vuelven al paro tras el fracaso en las paritarias con Román

El conflicto entre la gestión del intendente Marcelo Román (LLA) y los gremios municipales volvió a escalar tras una nueva instancia paritaria sin avances concretos. Los sindicatos confirmaron una medida de fuerza por tiempo indefinido desde el lunes, con retención de servicios, al considerar que no hubo respuestas salariales ni señales de cambio en la postura oficial.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO desde ATE Allen señalaron que la decisión de ir al paro se sostiene en varios puntos. «Por propuesta salarial insuficiente, por despidos, por falta de entrega de indumentaria y por el pago de haberes escalonados», enumeraron desde el gremio, al justificar la medida.

En ese marco, remarcaron que el camino administrativo ya está agotado. «Están todas las presentaciones legales hechas. La última vez ofrecieron un 1% semestral», indicaron, y subrayaron que la propuesta fue rechazada por resultar incompatible con la pérdida del poder adquisitivo.

Según explicaron, desde el Ejecutivo se insiste en que no hay recursos disponibles para otorgar aumentos y que la única alternativa es reducir gastos. “Nos dicen que no hay números y que hay que ajustar. La lógica que plantean es el ajuste permanente”, resumieron.

Desde los sindicatos municipales indicaron que el pedido elevado en la mesa paritaria fue de un 50% semestral, mientras que el Ejecutivo local presentó como alternativa un incremento del 1% semestral, una brecha que dejó sin consenso la negociación y derivó en el anuncio de nuevas medidas de fuerza.

Mientras tanto el municipio la semana pasada llevó adelante la apertura de sobres para la adquisición de un camión compactador y dos utilitarios con un presupuesto oficial de $292.000.000 financiados con fondos provenientes del bono petrolero.

Despidos y recorte del gasto tensan la relación con los gremios de Allen

Otro eje central del reclamo son las desvinculaciones. Desde ATE recordaron que a fines del año pasado el intendente había dado marcha atrás con el despido de 29 trabajadores, pero advirtieron que la situación volvió a agravarse. “Despidieron gente contratada de esta misma gestión”, afirmaron, y confirmaron que ya son seis los casos detectados que no se les renovó el contrato.

El sindicato también cuestionó que el recorte recaiga sobre el personal operativo. “Pedimos que se reduzca la planta política y no a quienes sostienen el funcionamiento del municipio. Sin embargo, el Ejecutivo mantuvo su estructura, bajando designaciones a contratos y avanzando con despidos”, señalaron.

En la misma línea se expresó el Soyem. Desde ese gremio aseguraron que el intendente no participó de las instancias de diálogo y que las respuestas quedaron en manos de asesoras legales. “Nos dicen que no hay plata, pero despidieron obreros y al mismo tiempo tomaron más funcionarios”, denunciaron.