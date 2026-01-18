El plan de remonetización en marcha: el Banco Central acelera la Fase 4 y el dólar toca mínimos del año

El inicio de la cuarta fase del plan monetario ha resultado óptimo para las aspiraciones del Gobierno. En lo que va de enero, el Banco Central (BCRA) logró una dinámica de compras que ya alcanza los 685 millones de dólares, una cifra que encamina al mes a superar con comodidad la barrera de los USD 1.000 millones. Este flujo de divisas permitió que el dólar mayorista retrocediera hasta los $1.430, marcando su valor mínimo en el ciclo actual.

La combinación de factores que impulsa este escenario incluye la liquidación de la cosecha fina y el ingreso de capitales desde el exterior. Grandes corporaciones como Telecom y Banco Macro captaron fondos en Wall Street mediante bonos por un total de USD 1.000 millones, evidenciando un renovado interés por el riesgo argentino que nutre la oferta de divisas en el mercado local.

Según analizó el economista Pablo Wende en Infobae, lo más relevante de este proceso es el desplome de la demanda de divisas para atesoramiento. Tras meses de incertidumbre preelectoral que llevaron al público a compras récord, la tendencia se revirtió drásticamente: hoy los ahorristas están liquidando sus tenencias en dólares para afrontar impuestos, gastos corrientes o vacaciones, lo que ha generado que la oferta supere ampliamente a la demanda.

Inyección de pesos y el respaldo del FMI

En este esquema de remonetización, el Banco Central ya inyectó un billón de pesos (2,1% de la base monetaria) mediante la compra de divisas. Para equilibrar este proceso, el Tesoro colaboró subiendo las tasas en pesos, incentivando el ahorro en moneda local y desalentando la búsqueda de cobertura cambiaria.

Esta velocidad en la acumulación de reservas internacionales fue destacada positivamente por el FMI desde Washington, donde la vocería del organismo se mostró satisfecha por un proceso que se dio «más rápido de lo esperado».

La inflación de diciembre: un desafío pendiente

A pesar del éxito en el frente financiero, los precios presentan matices que el Gobierno sigue de cerca. El índice de 2,8% registrado en diciembre resultó superior a lo previsto, impulsado principalmente por el reajuste en las tarifas de servicios públicos y la reducción de subsidios.

Alimentos y bebidas: mostraron un comportamiento más calmo, situándose en el 2,4% .

mostraron un comportamiento más calmo, situándose en el . Proyección: el objetivo oficial es que enero se aproxime al 2% y que, hacia junio de 2026, el índice descienda al 1,5%.

De cumplirse estas metas, el Gobierno lograría perforar el piso de inflación que los analistas del mercado proyectan para la primera mitad del año.