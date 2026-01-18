Buscaban a un autor de amenazas y encontraron plantas de marihuana en Cipolletti: así fue el operativo

Una causa por amenazas y abuso de arma en Cipolletti culminó con allanamientos y el secuestro de cuatro plantas de marihuana en una vivienda.

Una investigación por amenazas graves llevada adelante por la Policía de Río Negro concluyó con el secuestro de plantas de marihuana y la notificación de un hombre mayor de edad en la ciudad de Cipolletti, tras una serie de allanamientos ordenados por la Justicia.

El procedimiento fue el resultado de un trabajo investigativo progresivo, que permitió identificar al presunto autor de las amenazas, establecer sus movimientos y avanzar con medidas judiciales que cerraron una causa que había generado preocupación por un hecho de violencia.

Investigación y tareas de campo

La causa se inició a partir de denuncias por amenazas, lo que dio lugar a tareas de recolección de datos y análisis por parte del personal de la Comisaría 26 de Fernández Oro. Con el avance de la investigación, los efectivos lograron determinar la identidad del sospechoso y establecer que frecuentaba al menos dos domicilios ubicados en distintos sectores de Cipolletti.

Con esa información, se solicitó la correspondiente orden judicial, que habilitó el ingreso a los inmuebles y la concreción de los allanamientos, en el marco de una investigación por amenazas y abuso de arma.

Allanamientos en Cipolletti

Cerca del mediodía, el personal policial llevó adelante las diligencias en dos viviendas. En el primer domicilio, vinculado a un hombre mayor de edad, el resultado fue negativo, aunque el procedimiento se desarrolló conforme a los protocolos establecidos.

El segundo allanamiento se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Salvador Kossman al 3700, asociada a la hermana del acusado. Allí, los efectivos constataron la presencia de cuatro plantas de marihuana plantadas en el patio del inmueble.

Intervención de la Justicia Federal

Ante el hallazgo de estupefacientes, se dio inmediata intervención a la Justicia Federal de General Roca, tal como lo establece la normativa vigente. Las plantas fueron secuestradas y se labraron las actuaciones correspondientes.

En paralelo, el principal sospechoso fue localizado y trasladado a la unidad policial, donde fue notificado formalmente en una causa por abuso de arma y amenazas, quedando a disposición de la Justicia.