Fiesta Nacional del Río 2026 en Viedma – Día 2: cierre con La K’onga, premiación de la Regata y una jornada a puro encuentro

La segunda noche de la Fiesta Nacional del Río tendrá su cierre musical con un show central muy esperado. Foto: gentileza Municipalidad de Viedma.

La Fiesta Nacional del Río 2026 vivirá este domingo 18 de enero su segunda y última jornada en el Parque Ferreira, con una propuesta que combinará música en vivo, actividades culturales, deporte y uno de los momentos más esperados del fin de semana: la premiación de la Regata del Río Negro y el gran cierre bailable a cargo de La K’onga.

Desde la tarde, el predio volverá a abrir sus puertas para recibir a vecinos, vecinas y turistas, con una grilla artística que mezcla proyectos locales y regionales con un final pensado para cantar y bailar. La jornada tendrá además un fuerte anclaje en el río, con la llegada de los palistas y el reconocimiento a quienes protagonizan una de las competencias náuticas más emblemáticas del país.

Música y escenario principal

El domingo tendrá una programación escalonada que acompañará el ritmo del día y desembocará en un cierre multitudinario. Sobre el escenario principal se presentarán:

18 – Reb3n

19 – Premiación de la Regata del Río Negro

20:50 – Nova Música

21:25 – La Bicicleta Espacial

22:05 – Manto Negro

22:45 – La Sandoband

23:30 – La K’onga

01:00 – Nicolás ST – Stefano Prette

El broche de oro llegará con La K’onga, la banda cordobesa que llevó la cumbia romántica a escenarios de todo el país y que promete un cierre festivo, bailable y cargado de clásicos que ya son parte del cancionero popular.

El río como protagonista

Uno de los momentos centrales del domingo será la premiación de la Regata del Río Negro, que le dará un cierre simbólico y emotivo a una competencia histórica.

Al igual que el sábado, el Parque Ferreira contará con:

Patio gastronómico y cervecero.

Paseo de artesanos y productores.

Espacios culturales y de encuentro.

Propuestas pensadas para disfrutar en familia y con amigos.

Tránsito, estacionamiento y cortes vigentes este domingo

Durante la jornada de este domingo, continúa el operativo especial de seguridad vial y ordenamiento del tránsito en el marco de la Fiesta Nacional del Río 2026. Se mantienen cortes y desvíos en distintos puntos cercanos al Parque Ferreira, con el objetivo de garantizar la circulación segura y el normal desarrollo del evento.

Los cortes de tránsito vigentes se concentran en:

Intersección de Monseñor Esandi y Raúl Alfonsín .

. Rotonda del Paulo VI .

. Avenida Raúl Alfonsín, debajo del puente nuevo.

Desde la Secretaría de Seguridad Vial se informó que la zona del ex Velódromo está destinada exclusivamente a los puestos gastronómicos y cerveceros, así como al staff del evento, para facilitar las tareas operativas. En tanto, el estacionamiento para invitados se encuentra habilitado en las adyacencias del cuerpo de Seguridad Vial.

Además, se dispuso un esquema especial de accesos y estacionamiento:

25 espacios reservados para personas con discapacidad , con ingreso por Patagones y descenso por la Ruta Nacional 3

, con ingreso por Patagones y descenso por la Ruta Nacional 3 Parada de taxis habilitada en inmediaciones del Paulo VI

habilitada en inmediaciones del Paulo VI Estacionamiento de motos debajo del puente nuevo

debajo del puente nuevo Micros que trasladan vecinos desde los barrios, ubicados frente a la calle Cayetano Arias

Desde la organización se recordó que no está permitido estacionar sobre la banquina de la Ruta Nacional 3, una medida clave para preservar la seguridad vial durante el desarrollo de la última jornada de la Fiesta Nacional del Río.