La Fórmula 1 anunció un inédito cambio para el 2026: modificarán el tamaño de los autos

Esta semana se produjo un anunció que cambiará la forma de ver a la máxima categoría del automovilismo mundial. La Fórmula 1 presentó un revolucionario cambio en los vehículos de cara a la temporada 2026 a partir del concepto «coche ágil«.

Con el objetivo de mejorar la competitividad en pista, la Federación Internacional del Automóvil mostró que los autos serán 30 kilos más ligeros que los coches de F1 de la generación actual, en el que se mejorará la eficiencia y el manejo. Las unidades de potencia tendrán un rediseño con un casi 300% más de energía de batería que se dividirá entre combustión interna y la energía eléctrica.

Otro concepto que se actualizará con el objetivo de crear más oportunidades de sobrepaso, será mediante un nuevo modo de anulación manual para garantizar mayor despliegue de energía eléctrica para el monoplaza perseguidor (DRS).

En esta línea, a partir de 2026 los vehículos funcionarán con combustible cien por ciento sostenible, y se les reducirá la carga aerodinámica (30%) y la resistencia de los vehículos (55%).

Everything you need to know about the big changes for F1 in 2026#F1 @fia pic.twitter.com/HWF4pWmEaK