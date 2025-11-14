La previa del Master de Picadas se viene con todo en Centenario

El Autódromo de Centenario se prepara para vivir una de las jornadas más esperadas del año: la gran previa del Máster de Picadas, el último y mejor evento de la temporada, que promete reunir a los autos y motos más rápidos de la región en un día a pura aceleración.

La fecha estaba prevista para realizarse el sábado, pero debido al pronóstico de fuertes vientos, la organización decidió reprogramarla para este domingo a las 11 , priorizando la seguridad de pilotos, equipos y público.

Con esta modificación, el clima acompañará con altas temperaturas, ideal para disfrutar una jornada completa de picadas al aire libre.

El autódromo e Centenario abrirá sus puertas el domingo temprano por la mañana.

La expectativa es enorme: más de 100 autos y motos ya se preinscribieron, lo que anticipa una grilla cargada de adrenalina y un espectáculo de alto nivel para los fanáticos.

Desde temprano se abrirán las puertas del predio, dando inicio a las pruebas libres y a una jornada que combinará motos y autos en distintas categorías, desde las clases de tiempo cerrado hasta las divisiones libres de mayor potencia.

Las motos tendrán su salida inicial con pruebas desde las 11:15, para luego dar paso a las diferentes clases por segundos, dos válvulas y la categoría libres. A continuación llegará el turno de los autos, que iniciarán sus pruebas libres a las 13:30 para luego disputar las categorías por tiempo, FLTD, 7.5, top libres y otras divisiones que completarán el orden de largada.

Con el calor como protagonista y un parque motor que supera el centenar de inscriptos, Centenario vivirá una fecha tremenda, ideal para disfrutar en familia y entre amigos, y que marcará el cierre perfecto antes del Máster de Picadas.