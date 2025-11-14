Centro Español venció a Deportivo Roca y hoy siguen los playoffs del PreFederal de básquet

Centro Español tuvo un cierre notable y venció por 85 a 65 a Deportivo Roca en el primer duelo de la serie de playoffs del PreFederal de básquet.

El Torito pisó fuerte en El Templo de Plottier y el domingo buscará sellar la clasificación en el Gimena Padín. A pesar del abultado marcador final, el partido fue parejo y recién se rompió en el último cuarto.

La primera midad fue muy pareja con igualdad en 23 en el parcial inicial y una ventaja de un solo punto a favor del local (40-39) en el descanso largo.

Sobre el final del tercer cuarto, Español empezó a hacer la diferencia y entró al último 57-51 arriba.

En los últimos 10’, el Torito mostró su mejor versión, metió el doble de puntos que su rival y sacó 20 al ganar el parcial por 28-14.

El Naranja sintió la falta de Fito García Barros, que apenas pudo estar en la cancha debido a una contractura. El que brilló en el local fue Facundo Ramadori con 28 puntos, 4 rebotes y 5 recuperos. También se destacó Emilio Santana con 17 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. En Roca, el mejor fue Agustín Montero con 20 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias.

El segundo juego será el domingo a las 20:30 en el Gimena Padín. Si Español gana pasará a semifinales. Si se impone el Depo, el miércoles será el duelo decisivo en Plottier.

Las otras tres series empiezan hoy

Los playoffs del PreFederal de básquet seguirán hoy con el comienzo de tres series. La modalidad es 1-1-1 por lo que las llaves comienzan en cancha de los mejores ubicados en la fase regular.

Los tres encuentros de hoy van a las 21:30. El segundo juego será el domingo y, de ser necesario un tercero, seguirá el miércoles.

En el Viejo Ramírez, Pacífico recibirá a Del Progreso en el duelo entre el 1 y el 8. El Decano le arrebató el primer lugar a Independiente en la última fecha mientras que Progre buscará dar el batacazo.

El Rojo (2°) recibirá a Biguá (7°) en La Caldera en el duelo capitalino mientras que Pérfora (3°) se medirá con Atlético Regina (6°) en Plaza Huincul en el estadio recientemente denominado “Oscar Piti Claris”. El Verde y el Albo fueron los dos mejores regionales de la última Liga Federal.

