Las Picadas prometen una jornada inolvidable en el autódromo de Centenario

Este será uno de los fierros que reforzará el torneo de Picadas de Centenario. (Gentileza)

Este sábado 6 de septiembre, el autódromo de Centenario será el escenario de otra gran jornada de picadas y los organizadores de del Speed Races Centenario esperan que sea una jornada inolvidable. La movida viene con refuerzos, porque anunciaron su presencia destacados pilotos de diferentes puntos del país.

Con la participación de competidores de Buenos Aires, Mendoza, San Luis y una fuerte presencia local, esta edición será un especial de 6 y 8 cilindros. Entre los asistentes confirmados se encuentra el reconocido Team Piedigrossi, que traerá su potencia y experiencia a la pista con 11 autos. Además, el evento contará con distintas agrupaciones de autos, ideal para los amantes de los fierros.

Más de 300 entradas vendidas de manera anticipada

La expectativa crece a medida que se acerca la fecha y una muestra de eso es que ya se han vendido más de 300 entradas anticipadas. Para quienes aún no han adquirido su ticket, podrán hacerlo a través de la aplicación APP Picadas Centenario y sino directamente en la puerta del autódromo el mismo sábado.

Las puertas se abrirán a partir de las 11, con el inicio de las pruebas libres de motos programado para las 13. Las competencias oficiales de motos comenzarán a las 14, mientras que las pruebas libres de autos se realizarán desde las 16:30.

El torneo de Picadas se transformó en un clásico para los fierreros de la región y el espectáculo siempre está garantizado por el nivel de los autos y el apoyo incondicional del público. Ahora, que vienen refuerzos top, la fiesta será completa.



