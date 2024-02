Lewis Hamilton y un bombazo en la Fórmula 1: pasará a ser piloto de Ferrari

El siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno, Lewis Hamilton, cambiará de Mercedes a Ferrari en 2025 para sustituir al piloto español Carlos Sainz.

El rumor se conoció esta mañana a partir de versiones periodísticas y lo confirmó la escudería italiana por la tarde en un anuncio formal.

«Tenemos el placel de anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo desde 2025, en un contrato multianual», fue el escueto comunicado de Ferrari. El inglés será compañero del monegasco Charles Lecrerc.

Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH