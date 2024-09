Nonnenmacher prevaleció sobre Tomini y ganó con polémica en el TC Neuquino

En una final que tuvo un cierre polémico, Francisco Pérez Nonnenmacher se impuso sobre el experimentado Andrés Tomini y abrochó su séptima victoria en el TC neuquino, que cumplimentó su cuarta fecha del año en el autódromo de Centenario.

Luego de una apasionante serie, en la cual Tomini prevaleció sobre Nonnenmacher por unas pocas milésimas, el experimentado piloto de Ford tomó la delantera en la largada de la final. Por su parte, Nonnenmacher perdió una posición con el campeón Becerra, quien rápidamente tomó el segundo lugar.

Promediando la carrera, un error de Fabricio Becerra en la horquilla le permitió a Nonnenmacher volver al segundo lugar. A partir de allí, comenzó un atrapante mano a mano entre el joven piloto de Ingeniero Huergo y el experimentado excampeón, que retornaba a la categoría.

La curva 2 y la tijera

Con la comodidad de la punta, Tomini apostó al desgaste de Nonnenmacher. Sin embargo, sobre el final de la prueba, el Ford de Tomini entró algo pasado en la curva 2 y Nonnenmacher aprovechó para hacer la tijera y pasar al frente de la carrera. Finalmente, redondeó una nueva victoria en la histórica divisional.

Segundo arribó Matías Cáceres (el sábado había hecho la pole position) y tercero fue Juan Lisaukas. Más atrás arribaron Fabricio Becerra, Claudio Sepúlveda, Andrés Tomini, Daniel Casales, Sergio Peralta, Nicolás Romero, Mariano Cornier y Armando Colicigno. Abandonó Néstor Suane y no largó Juan Manuel Trasarti.

De «mi mejor victoria» a «Francisco se equivocó»

“Esta fue mi mejor victoria. Ni soñando te la podés imaginar así. Cosechamos puntos que sirven para recuperar el terreno perdido en algunas carreras. El auto venía fallando, así que se sufrió. Corrí desalineado toda la carrera por un toque de Becerra en la largada”, señaló el vencedor.

Nonnenmacher vs. Tomini, el gran duelo en La Colonia. (Omar de los Santos)

Por su parte, Tomini, que decidió no denunciar a Nonnenmacher, afirmó: “Nos vamos con el auto todo roto. Creo que en la última, Francisco se equivocó. Yo freno y el me pega entrando a la 2. Me saca para afuera”. Los comisarios consideraron que el toque fue de carrera, por lo que el clasificador no se modificó.