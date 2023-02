Pernía logró la victoria en el TN y Urcera quedó cuarto

Pernía y Urcera se sacaron chispas en la última serie, pero en la final se impuso el Tanito y Manu quedó en el cuarto lugar. Gentileza.

Leonel Pernía fue implacable en el comienzo de la final y logró la victoria que lo habilita a pelear por el título de la Clase 3 del Turismo Nacional, que empezó en el autódromo Oscar Cabalén, en Alta Gracia, con un buen resultado para el ex bicampeón José M. Urcera, quien terminó cuarto y sumó mucho.

El Tanito Pernía, quien es uno de los referentes del automovilismo en Argentina, empezó a edificar su victoria en la final en la tercera serie, en la que superó en una apretada maniobra a Urcera y después no le dio posibilidad para que se tomara revancha.

Adelante, en la primera final del certamen largaron Mariano Werner, dueño de la serie más veloz, y Andrés Jakos, pero desde la segunda fila el Tanito Pernia se jugó todo en el comienzo de la prueba que tuvo maniobras al límite, con los principales protagonistas buscando avanzar.

Jakos tomó el liderazgo, pero no pudo con Pernía, al tiempo que Werner quedó tercero hasta que tuvo que abandonar muy rápido por un problema en su auto. Más atrás el resto, con Urcera tratando avanzar desde el cuarto lugar.

Pernía nunca pudo despegarse de Jakos, pero no le dio opciones de sobrepaso. El campeón Jonatan Castellano heredó el tercer lugar, acechado por Manu Urcera, con el nuevo auto del equipo de Iván Saturni. Varias veces el ex bicampeón estuvo a un paso de la superación, pero no pudo, por lo que nada cambió hasta el cierre de la prueba.

En una prueba que tuvo un entretenido desarrollo en un circuito muy exigente, el Top 10 se completó con el ex campeón Julián Santero, Joel Gassmann, Lucas Vicino, Facundo Chapur, Jerónimo Teti y Matías Muñoz Marchesi.

Urcera fue el abanderado de los regionales, pero tanto Antonino García como Nicolás Montanari aprobaron el examen y cumplieron un destacado trabajo en una final que fue muy exigente, terminando ambos en el Top 20.

García, en su estreno en el Arana Ingeniería Sport, terminó sexto en la primera serie y avanzó hasta el duodécimo lugar en la final. No se quedó atrás Montanari, quien renovó con el Nico Kern Motorsport. Fue noveno en el comienzo y la remó hasta quedar 17 en la prueba, cosechando algunos puntos.

La segunda fecha del certamen se cumplirá el 12 de marzo en el autódromo de Río Gallegos y las diez restantes todavía no tienen los circuitos definidos, entre los que Centenario es una de las posibilidades