Urcera y Benvenuti se juega mucho en la penúltima fecha del TC

Manu Urcera tendrá la misión de defender su flamante liderazgo en los playoffs del TC, en la penúltima fecha del certamen que se disputará en Toay, La Pampa. Gentileza.

Para José M. Urcera y Juan C. Benvenuti la penúltima fecha de los playoffs del TC no será una prueba más, no solo porque se disputará el sábado, en un día atípico porque se adelantó debido al estreno del Mundial de Qatar, sino porque será decisiva para sus posibilidades de ser campeones.

No hay dudas que Urcera encarará la prueba en condiciones más ventajas que Benvenuti, porque después de su victoria en San Nicolás se convirtió en el nuevo líder de los playoffs y el otro regional, a pesar que volvió al podio, está más lejos y obligado a sumar mucho.

Manu Urcera, con el Torino que alista el Maquin Parts Racing, defenderá su flamante liderazgo en la Copa de Oro. Aventaja al bicampeón Mariano Werner, uno de los principales favoritos a lograr un nuevo título, por apenas un punto y en el tercer lugar aparece Agustín Canapino, a 17,5.

Benvenuti, después del podio en la última prueba con el Torino que prepara el Trotta Competición, avanzó al noveno lugar, a 61,5 puntos de Urcera, diferencia que es importante, pero quedan 117,5, entre Toay y El Villicum, que entregará puntaje y medio.

No hay dudas que Urcera está en un lugar inmejorable para intentar cumplir con un sueño que lo desvela como es ser campeón del TC, porque se trata de la categoría más importan y popular que tiene el automovilismo en Argentina.

No la tendrá para nada fácil. Werner está con ganas de revancha, después de la polémica definición con Urcera en la prueba anterior, cuando fue sancionado, y se espera que Canapino saldrá a todo o nada, porque quedó tercero en el certamen luego de ganar la etapa regular, con tres victorias.

Benvenuti necesita una victoria o sumar mucho para llegar a la definición del certamen con posibilidades de lograr el título. Gentileza.

No son los únicos,candidatos, porque hay unos cuantos más de pesos en el selecto grupo de los playoffs como afuera, por lo que en el circuito de Toay, en La Pampa, que es uno de los más veloces del certamen, las estrategias estarán desde la clasificación, por lo que se espera un espectáculo imperdible.