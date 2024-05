Pacto de Mayo: ATE se movilizará a Córdoba con protestas en el aeropuerto y el Complejo Ferial

El gobierno de Milei aún no confirmó si se realizará el Pacto de Mayo el próximo sábado en Córdoba y hay una posibilidad de que sea postergado, según deslizó el ministro del Interior, Guillermo Francos, si el Congreso no aprueba la Ley Bases. Sin embargo, ATE se movilizará hacia la capital cordobesa y declarará persona no grata a Javier Milei.

En una entrevista exclusiva con TN, el ministro del Interior, Guillermo Francos, anunció que la fecha del Pacto de Mayo, inicialmente prevista para el 25 de este mes, podría trasladarse al 20 de junio en Rosario, Santa Fe.

Frente a esta situación, la protesta se mantendrá vigente a pesar de las altas probabilidades de que el pacto con los gobernadores no se firme este sábado, confirmó la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La idea es movilizarse a Córdoba y protestas sobre las rutas que conducen al Complejo Ferial. «Nos es indiferente si es pacto o acto. El Presidente tiene que saber que los estatales lo vamos a estar esperando», afirmó Rodolfo Aguiar, Secretario General a nivel nacional del gremio.

Agregó que «la Ley Bases y el pretendido pacto con las provincias son instrumentos para garantizar mayor explotación laboral, extractivismo sin límites y más ajuste. Los firmantes de ese posible acuerdo se obligan a un gasto público consolidado de 25 puntos del PBI. Si tenemos en consideración que en diciembre de 2023 ese gasto público era del 40% y que a nivel nacional ya se ajustó un 5%, los gobernadores que firmen estarán aceptando ajustar más de 10 puntos de sus PBI», señaló el dirigente y sentenció: «los gobernadores que firmen serán cómplices y considerados partícipes necesarios de esta estafa».

El sindicato confirmó que «ya se realizaron pruebas del equipo de seguridad del Poder Ejecutivo en el Complejo Ferial Córdoba, ubicado en Ramón Cárcano, a metros de la Avenida Circunvalación Agustín Tosco, por lo que el evento ya estaría pensado en esa sede».

ATE definió protestas en dos puntos centrales: en la Ruta Provincial E53, la cual pasa por el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella; y sobre la propia calle Ramón Cárcano que da entrada al complejo.

«Ya definimos protestar sobre las rutas en cercanías al aeropuerto y del predio elegido para el evento. Una vez en el lugar y teniendo en cuenta la voluntad de las asambleas, no descartamos que puedan producirse bloqueos», concluyó Rodolfo Aguiar. Además, ATE declarará persona no grata al presidente Javier Milei ante su llegada a Córdoba.

La jornada de protesta se mantendrá vigente a pesar de las altas probabilidades de que el pacto con los gobernadores no se firme el propio 25 de mayo, debido a la falta de aprobación de la Ley Bases en el Senado. Sin embargo, desde el Gobierno indicaron que en ese caso se realizará un acto frente a la ciudadanía para esa fecha.