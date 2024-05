RIGI: tres economistas contestan cinco preguntas sobre el título más caliente de la Ley Bases

Hernán Letcher



Las actividades beneficiadas serían petróleo, gas, minería y el sector agropecuario. Entre las cuatro, solo generan el 6% del total de empleo registrado privado. Pero hay un dato aún más ilustrativo, que es que no hay ninguna correlación entre la evolución de los puestos de trabajo de cada uno de esos sectores y la evolución de su nivel de actividad en los últimos 15 años. El sector agropecuario puede ganar mucha plata, y no genera puestos de trabajo. Estoy beneficiando a sectores que en términos de desempleo no mueven el amperímetro. El RIGI no obliga a contratar personal argentino y no tiene un programa de desarrollo local ni de transferencia tecnológica. ¿Cómo hago para que ese combo me derrame en forma de empleo y salarios? El sector minero tiene salarios altos por el tipo de actividad, pero eso no va a cambiar, y no cambiaría si no tuvieras el RIGI.