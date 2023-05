Verstappen se quedó con el Gran Premio de Mónaco y amplió su ventaja en la Fórmula 1

El bicampeón titular y líder de la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen, coronó este domingo el Gran Premio de Mónaco sobre una pista callejera mojada por la lluvia y sumó su quinta victoria del año en seis carreras disputadas por la máxima categoría del automovilismo mundial.

El piloto de la escudería Red Bull, tras partir de la pole position, llegó al frente del pelotón, escoltado por el español Fernando Alonso (Aston Martin) y el francés Esteban Ocon (Alpine).

Con un desempeño brillante, sin conceder la mínima ventaja a sus perseguidores, el neerlandés firmó su segundo triunfo en Montecarlo, con el que amplió su distancia al frente del Mundial.

Verstappen, con 144 puntos, se escapó a 39 de su compañero de escudería, el mexicano Sergio «Checo» Pérez, quien no pudo sumar en el principado y cerró un fin de semana olvidable.

