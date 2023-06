Verstappen sumó otra victoria en España y amplía su ventaja como líder de la Fórmula 1

El bicampeón titular y líder de la Fórmula 1, Max Verstappen (Red Bull), logró hoy su quinta victoria de la temporada, tras imponerse en el Gran Premio de España que se disputó en el autódromo catalán de Montmeló, por la octava fecha.

El piloto neerlandés obtuvo la victoria de punta a punta tras partir desde la pole position y tuvo como escoltas a los pilotos británicos de la escudería Mercedes: Lewis Hamilton y George Russell.

Verstappen, con 170 puntos acumulados, amplió su ventaja en el Mundial 2023, que ahora es de 53 sobre su compañero de equipo, el mexicano Sergio «Checo» Pérez, dueño de un meritorio cuarto puesto tras salir desde el penúltimo lugar de la grilla.

Mighty Max takes his fifth win of the season! 🏆🏆🏆🏆🏆#SpanishGP @redbullracing pic.twitter.com/tgqBhF8aeG