ASÍ LO VEO / Las motos superaron el medio millón de patentamientos

El mercado de motovehículos mantiene un fuerte crecimiento en Argentina. Según CAFAM, en julio se patentaron 72.314 unidades, un 31,95% más que en el mismo mes de 2025. Con este resultado, el acumulado entre enero y julio llegó a 516.316 motos, frente a las 363.440 del mismo período del año pasado. Además, julio creció 4,35% respecto de junio.

El presidente de CAFAM, Federico Vacas, destacó el impacto que está teniendo el sector: “Los números de julio de 2026 reflejan mucho más que un volumen de ventas; ilustran una transformación consolidada en la forma en que los ciudadanos eligen moverse”. Y agregó: “Con más de medio millón de nuevas motos en las calles en apenas siete meses, el sector de motovehículos se afianza como un termómetro clave de la industria automotriz”.

El mercado continúa concentrado en modelos de baja cilindrada y producción nacional. En julio, 70.112 unidades fueron fabricadas en el país, el 96,95% del total. Las motos de 101 a 250 cc representaron el 91,33% de los patentamientos, con 66.042 unidades.

Por categorías, las CUB/Underbone lideraron con 44.777 motos (61,92%), seguidas por las Street, con 12.973 (17,94%), y las On/Off, con 11.505 (15,91%).

Vacas también puso el foco en la seguridad vial: “Es fundamental no perder de vista la responsabilidad al conducir. Por eso, desde el sector acompañamos firmemente iniciativas como la campaña ‘Usá casco, cabeza dura’, que busca concientizar sobre la importancia vital del uso del casco para salvar vidas”.