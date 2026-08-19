SUSCRIBITE Diario papel
Autos

Crece la presencia china: modelos y precios en agosto 2026

El crecimiento de las marcas asiáticas se refleja en ventas y variedad: todos los modelos disponibles y sus valores actualizados este mes.

Redacción

Por Redacción

Los autos chinos ya alcanzan hasta el 14% del mercado si se considera su producción. Las ventas casi se cuadruplicaron frente a julio de 2025.

Los autos chinos ya alcanzan hasta el 14% del mercado si se considera su producción. Las ventas casi se cuadruplicaron frente a julio de 2025.

El avance de los autos chinos en la Argentina continúa mostrando cifras relevantes. En julio, las marcas de ese origen registraron 3811 patentamientos entre autos y comerciales livianos, lo que representó el 9,3% del mercado. El salto es significativo frente a las 1019 unidades de un año atrás, aunque con una leve baja respecto de junio, cuando se habían contabilizado cerca de 4712 operaciones.

Si el análisis se amplía y se incluyen vehículos fabricados en China pero comercializados bajo otras marcas, la participación es aún mayor. Con 1564 unidades de Ford Territory y 448 de Chevrolet Captiva, el total ascendió a 5823 vehículos, es decir, un 14,2% del mercado. En ese escenario, uno de cada siete vehículos vendidos en el mes tuvo origen en plantas chinas.

En el acumulado de enero a julio, las marcas chinas alcanzaron 29.827 unidades (9,3%), mientras que sumando los modelos producidos en ese país el total trepa a 44.291 vehículos (13,9%). El crecimiento se apoya, entre otros factores, en el régimen que permite importar híbridos y eléctricos sin el arancel extrazona del 35%, con un cupo anual de 50.000 unidades.

La expansión se refleja en la cantidad de marcas y modelos disponibles. Hoy el mercado incluye desde autos urbanos eléctricos hasta SUVs y pickups de gran tamaño.

· Haval: · Jolion 1.5 DCT Deluxe u$s30.000; Jolion 1.5 7DCT Supreme u$s33.000; Jolion PRO HEV Deluxe u$s28.990; Jolion PRO HEV Supreme u$s30.990; H6 2WD u$s36.500; H6 4WD u$s39.900; H6 GT 4WD u$s44.400; H6 HEV Deluxe u$s33.500; H6 HEV Supreme u$s35.500; H6 PRO HEV u$s35.500.

· Ora: Ora 03 Deluxe u$s31.000.

· JMEV: Easy 3 u$s18.900.

· Poer: Elite 2WD u$s28.730; Elite 4WD u$s32.697; 4WD Super Luxury 8AT u$s41.990.

· Tank: 300 u$s51.900.

· Jetour: X50 u$s26.600; T2 u$s54.900; T1 u$s51.900; Dashing u$s38.500; X70 Plus u$s40.500; X70 1.5T AT u$s31.500.

· BYD: Dolphin Mini GL u$s22.990; GS u$s23.990; Yuan Pro GL u$s29.990; GS u$s30.990; Song Pro GL u$s34.990; GS u$s36.990; Atto 2 DM-i u$s31.990; Shark DMO u$s59.990; Seal U DM-i u$s47.990.

· Maxus: T60 CS 4×4 6MT u$s31.500; T60 4×2 6MT u$s28.900; T60 4×4 6MT u$s31.500; T60 Minera u$s35.000; T60 Max Elite u$s38.000; T60 Max Luxury u$s41.500; T90 u$s43.000; T90 EV u$s72.000; D90 Flagship u$s57.000; eTerron Flagship u$s80.600.

Más marcas, más segmentos

· Chery: Tiggo 2 Pro Max MT u$s23.000; CVT u$s25.500; Tiggo 4 Hybrid u$s32.500; Tiggo 7 Pro MHEV u$s32.900; PHEV u$s36.500; Tiggo 8 Pro u$s44.800; Arrizo 8 PHEV u$s34.600.

· BAIC: X35 desde u$s25.500 a u$s28.200; X55 II hasta u$s45.700; BJ30 Hybrid desde u$s35.800; BJ40 hasta u$s63.900; BJ60 u$s78.600; U5 Plus u$s25.600; EU5 desde u$s28.900 a u$s48.700.

· ARCFOX: T1 u$s29.500; KAOLA S u$s27.200; T5 u$s39.600; S5 u$s39.800.

· MG: MG3 HEV desde u$s23.500; MG ZS HEV hasta u$s29.900; Cyberster u$s130.000.

· Skywell: ET5 u$s48.000; BE11 u$s58.000.

· DFSK: E5 PHEV u$s34.500; E5 Plus u$s33.800; Glory 600 u$s31.000.

· JAC: desde u$s20.900 hasta u$s38.500 en SUVs y pickups.

· Kaiyi: X3 u$s22.000; X3 PRO u$s26.000; X7 Hybrid u$s34.500; X7 2.0T u$s38.000.

· Geely: EX5 u$s34.800; Icon u$s30.800.

· Changan: CS55 Plus PHEV u$s32.000.

· GAC: GS3 entre u$s31.900 y u$s36.500; GS4 HEV u$s33.800; Aion ES u$s33.800; UT desde u$s26.490; GS8 u$s60.000; S7 PHEV u$s74.990.

· Forthing: desde u$s21.950 hasta u$s43.957.

· Dongfeng: Box u$s29.700; Mage u$s34.400; Huge u$s36.700.

· Lynk & Co: 01 u$s37.900; 06 u$s32.800; 08 u$s63.200.

· Rely: R8 desde u$s32.000 hasta u$s39.500.

· Leapmotor: B10 u$s31.990; C10 u$s35.500.

La expansión de esta oferta confirma un cambio estructural: los autos chinos dejaron de ser una presencia marginal para convertirse en un actor cada vez más relevante dentro del mercado argentino, con una propuesta que combina precio, tecnología y diversidad de segmentos.


Temas

Automotores

Autos

El avance de los autos chinos en la Argentina continúa mostrando cifras relevantes. En julio, las marcas de ese origen registraron 3811 patentamientos entre autos y comerciales livianos, lo que representó el 9,3% del mercado. El salto es significativo frente a las 1019 unidades de un año atrás, aunque con una leve baja respecto de junio, cuando se habían contabilizado cerca de 4712 operaciones.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén