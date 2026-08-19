Crece la presencia china: modelos y precios en agosto 2026

Los autos chinos ya alcanzan hasta el 14% del mercado si se considera su producción. Las ventas casi se cuadruplicaron frente a julio de 2025.

El avance de los autos chinos en la Argentina continúa mostrando cifras relevantes. En julio, las marcas de ese origen registraron 3811 patentamientos entre autos y comerciales livianos, lo que representó el 9,3% del mercado. El salto es significativo frente a las 1019 unidades de un año atrás, aunque con una leve baja respecto de junio, cuando se habían contabilizado cerca de 4712 operaciones.

Si el análisis se amplía y se incluyen vehículos fabricados en China pero comercializados bajo otras marcas, la participación es aún mayor. Con 1564 unidades de Ford Territory y 448 de Chevrolet Captiva, el total ascendió a 5823 vehículos, es decir, un 14,2% del mercado. En ese escenario, uno de cada siete vehículos vendidos en el mes tuvo origen en plantas chinas.

En el acumulado de enero a julio, las marcas chinas alcanzaron 29.827 unidades (9,3%), mientras que sumando los modelos producidos en ese país el total trepa a 44.291 vehículos (13,9%). El crecimiento se apoya, entre otros factores, en el régimen que permite importar híbridos y eléctricos sin el arancel extrazona del 35%, con un cupo anual de 50.000 unidades.

La expansión se refleja en la cantidad de marcas y modelos disponibles. Hoy el mercado incluye desde autos urbanos eléctricos hasta SUVs y pickups de gran tamaño.

· Haval: · Jolion 1.5 DCT Deluxe u$s30.000; Jolion 1.5 7DCT Supreme u$s33.000; Jolion PRO HEV Deluxe u$s28.990; Jolion PRO HEV Supreme u$s30.990; H6 2WD u$s36.500; H6 4WD u$s39.900; H6 GT 4WD u$s44.400; H6 HEV Deluxe u$s33.500; H6 HEV Supreme u$s35.500; H6 PRO HEV u$s35.500.

· Ora: Ora 03 Deluxe u$s31.000.

· JMEV: Easy 3 u$s18.900.

· Poer: Elite 2WD u$s28.730; Elite 4WD u$s32.697; 4WD Super Luxury 8AT u$s41.990.

· Tank: 300 u$s51.900.

· Jetour: X50 u$s26.600; T2 u$s54.900; T1 u$s51.900; Dashing u$s38.500; X70 Plus u$s40.500; X70 1.5T AT u$s31.500.

· BYD: Dolphin Mini GL u$s22.990; GS u$s23.990; Yuan Pro GL u$s29.990; GS u$s30.990; Song Pro GL u$s34.990; GS u$s36.990; Atto 2 DM-i u$s31.990; Shark DMO u$s59.990; Seal U DM-i u$s47.990.

· Maxus: T60 CS 4×4 6MT u$s31.500; T60 4×2 6MT u$s28.900; T60 4×4 6MT u$s31.500; T60 Minera u$s35.000; T60 Max Elite u$s38.000; T60 Max Luxury u$s41.500; T90 u$s43.000; T90 EV u$s72.000; D90 Flagship u$s57.000; eTerron Flagship u$s80.600.

Más marcas, más segmentos

· Chery: Tiggo 2 Pro Max MT u$s23.000; CVT u$s25.500; Tiggo 4 Hybrid u$s32.500; Tiggo 7 Pro MHEV u$s32.900; PHEV u$s36.500; Tiggo 8 Pro u$s44.800; Arrizo 8 PHEV u$s34.600.

· BAIC: X35 desde u$s25.500 a u$s28.200; X55 II hasta u$s45.700; BJ30 Hybrid desde u$s35.800; BJ40 hasta u$s63.900; BJ60 u$s78.600; U5 Plus u$s25.600; EU5 desde u$s28.900 a u$s48.700.

· ARCFOX: T1 u$s29.500; KAOLA S u$s27.200; T5 u$s39.600; S5 u$s39.800.

· MG: MG3 HEV desde u$s23.500; MG ZS HEV hasta u$s29.900; Cyberster u$s130.000.

· Skywell: ET5 u$s48.000; BE11 u$s58.000.

· DFSK: E5 PHEV u$s34.500; E5 Plus u$s33.800; Glory 600 u$s31.000.

· JAC: desde u$s20.900 hasta u$s38.500 en SUVs y pickups.

· Kaiyi: X3 u$s22.000; X3 PRO u$s26.000; X7 Hybrid u$s34.500; X7 2.0T u$s38.000.

· Geely: EX5 u$s34.800; Icon u$s30.800.

· Changan: CS55 Plus PHEV u$s32.000.

· GAC: GS3 entre u$s31.900 y u$s36.500; GS4 HEV u$s33.800; Aion ES u$s33.800; UT desde u$s26.490; GS8 u$s60.000; S7 PHEV u$s74.990.

· Forthing: desde u$s21.950 hasta u$s43.957.

· Dongfeng: Box u$s29.700; Mage u$s34.400; Huge u$s36.700.

· Lynk & Co: 01 u$s37.900; 06 u$s32.800; 08 u$s63.200.

· Rely: R8 desde u$s32.000 hasta u$s39.500.

· Leapmotor: B10 u$s31.990; C10 u$s35.500.

La expansión de esta oferta confirma un cambio estructural: los autos chinos dejaron de ser una presencia marginal para convertirse en un actor cada vez más relevante dentro del mercado argentino, con una propuesta que combina precio, tecnología y diversidad de segmentos.