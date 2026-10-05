Puentes financieros para dar fluidez al potencial productivo y exportador de Vaca Muerta

La disponibilidad de instrumentos financieros que den fluidez a la actividad económica, es esencial cuando emerge un sector con el potencial de crecer y exportar como Vaca Muerta. Tal es el foco de la jornada “Finanzas y Energía Norpatagónica” que tendrá lugar este martes 6 de octubre en la ciudad de Neuquén.



La actividad es de carácter presencial, y se concibe como un espacio estratégico que busca tender puentes directos entre el sector financiero, las entidades bancarias, las empresas del entramado energético y los profesionales vinculados a Vaca Muerta.



El evento es organizado de manera conjunta por Bizion Escuela de Negocios y Cluster Vaca Muerta, y cuenta con el apoyo del Centro PyME-ADENEU, dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria.



La jornada se desarrollará entre las 8.30 y las 13:00 Hs., en las instalaciones del Campus Central de la Universidad de Flores (UFLO), ubicado en Independencia 70 de la capital neuquina.

Panel de especialistas

El programa del encuentro contará con una apertura a cargo del Ing. Daniel Dreizzen, Managing director de Aleph Energy, quien brindará una conferencia sobre la “Cadena de Valor de Vaca Muerta: proyecciones, desafíos y oportunidades de desarrollo”.

Escenarios de cara a 2027, instrumentos financieros disponibles, y networking con el entramado productivo de Vaca Muerta, este martes en la UFLO.



A continuación, la disertación principal, denominada “Liderar 2026, proyectar 2027” estará a cargo de Salvador Di Stéfano, una de las voces de referencia en el análisis de coyuntura macroeconómica, mercados de capitales y toma de decisiones empresariales en la Argentina.



La agenda incluye además un bloque temático específico integrado por Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs), bancos participantes y Sociedades de Garantías Reciprocas (SGR), con foco en instrumentos de inversión, financiamiento para el sector productivo y herramientas de liquidez para proyectos de la cuenca.



Hacia el cierre, se habilitará un espacio de networking diseñado para vincular a los asistentes, expositores, directivos de entidades bancarias y referentes del ecosistema corporativo regional, facilitando sinergias y nuevas oportunidades de negocio.

La participación es de carácter gratuito, con cupos limitados y registro previo obligatorio a través de la plataforma Eventbrite.