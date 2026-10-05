Valcheta, el oasis de la Región Sur, celebra su aniversario 193° con nuevas obras y una mirada puesta en el futuro

Valcheta, una de las localidades más antiguas de Río Negro, celebra un 193° aniversario. Conocida como el oasis de la Región Sur, la localidad creció alrededor del arroyo que lleva su nombre, en medio de la estepa, y mantiene hasta hoy una fuerte identidad ligada a su comunidad y a ese paisaje.

“Valcheta es un pueblo lindo con sentido de pertenencia, con mucho por hacer”, afirmó la intendenta, Yamila Direne en diálogo con Río Negro. Esa idea aparece en las obras que buscan mejorar espacios de uso cotidiano y, al mismo tiempo, la formación de vecinos para nuevas oportunidades laborales.

Obras que cambian la postal de Valcheta y acompañan el crecimiento de la comunidad

Una de las obras que destaca la jefa comunal se encuentra a la vera de la Ruta 23: avanza el Parque de la Salud, una obra de unos $400 millones realizada con acompañamiento de la Provincia y mano de obra local. La pista de atletismo nació de un pedido de corredores y de la escuela municipal de atletismo, que buscaban un lugar para entrenar. El proyecto sumó iluminación, parquización y una cancha alternativa para acompañar también el movimiento de la liga barrial.

Foto: gentileza.

La transformación alcanza además al estadio municipal, que suma parquización, luces LED y reparaciones.

El deporte y el uso comunitario de los espacios ya forman parte de la vida cotidiana de Valcheta. La localidad cuenta con piletas parquizadas, camping, bosque petrificado y museo, además de las escuelas deportivas municipales y actividades para adultos mayores.

Bosque petrificado en Valcheta. Foto: archivo.

Otra imagen marca este aniversario: las viviendas que avanzan junto al IPPV. Son diez unidades del programa de viviendas prototipo evolutivo y tres monoambientes destinados a familias unipersonales, con aportes municipales y acompañamiento provincial para las terminaciones.

Monoambientes durante su construcción. Foto: gentileza.

Ivana y la capacitación que prepara a Valcheta para nuevas oportunidades laborales

Uno de los procesos que puede marcar una nueva etapa para Valcheta es el Proyecto Ivana, un desarrollo minero de uranio y vanadio que forma parte de Amarillo Grande. El depósito se encuentra a unos 25 kilómetros al norte de Valcheta, una cercanía que ubica a la localidad como una fuente potencial de trabajadores y apoyo para la actividad.

El proyecto todavía no está en explotación. Actualmente atraviesa las etapas finales de prefactibilidad, mientras continúan las perforaciones y los estudios técnicos para determinar la viabilidad del yacimiento.

Sin embargo, el movimiento ya comenzó. Ivana Minerales tiene oficinas en Valcheta y las tareas de exploración movilizan trabajadores, técnicos y empresas. En octubre de 2025, el Municipio, la Provincia y la compañía acordaron priorizar la mano de obra local y fortalecer la capacitación.

Foto: gentileza.

La preparación comenzó antes de una eventual explotación. 64 personas participaron de capacitaciones vinculadas con seguridad, introducción a la minería y otros contenidos, mientras 22 cursan la Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras y otros 18 se forman como asistentes de perforación. También se dictaron cursos de soldadura, electricidad y gas, entre otras propuestas.

Para Direne, el desafío no pasa solamente por que un vecino pueda acceder a un puesto dentro de una empresa minera. También está en que la actividad genere movimiento en el resto de la localidad.

La intendenta plantea la necesidad de “dar transparencia al proceso y destacar la cadena de valor que también va a tocar a comercios y servicios”. En esa mirada aparecen actividades que pueden verse beneficiadas si aumenta el movimiento: alojamiento, gastronomía, estaciones de servicio, comercios, transporte, talleres, mantenimiento, alquiler de viviendas, servicios profesionales y provisión de alimentos e indumentaria de trabajo.

En números 176 personas fueron convocadas por diversas empresas vinculadas al desarrollo minero y energético.

Según la información aportada por el municipio, seis emprendimientos locales ya adquirieron lotes para proyectos vinculados con dormitorios, gastronomía y servicios de soldadura. La idea es anticiparse a una eventual mayor demanda y que una parte de la actividad quede dentro de la economía local.

En julio de 2026, además, más de 40 personas participaron de un encuentro de proveedores realizado en Valcheta para acercar empresas y emprendimientos locales a las oportunidades vinculadas con los proyectos mineros y energéticos.

La búsqueda es que la minería, si finalmente avanza, no quede aislada del resto de la localidad. “Eso diversifica la economía”, explicó Direne, al referirse a la posibilidad de sumar nuevas actividades a una estructura productiva históricamente vinculada con la ganadería ovina y bovina.

Una localidad que se prepara para lo que viene

El turismo también forma parte de esa estrategia. La Oficina de Informes Turísticos registró 219 visitantes durante 2025 y 161 en lo que va de 2026. No existe, por ahora, un registro que permita saber cuántos llegaron específicamente por cuestiones vinculadas con la minería.

La expectativa municipal está puesta en que el movimiento de trabajadores, técnicos, empresas y proveedores pueda generar consumo en los negocios locales. Gastronomía, alojamiento, transporte, talleres y comercios aparecen así como parte de una cadena más amplia que podría crecer junto con la actividad energética y minera.

Foto: gentileza.

En paralelo, Valcheta sostiene una agenda de obras y servicios que apunta a mejorar la vida cotidiana: espacios deportivos, viviendas, formación, actividades para niños y adultos mayores y recuperación de lugares comunitarios.

“Cuando ponemos blanco sobre negro vemos que se van resolviendo las cosas, que se van cumpliendo metas, sin bajar el ritmo”, afirmó Direne.

A los 193 años, Valcheta atraviesa así una etapa en la que todavía muchas de las transformaciones están en construcción. Algunas se pueden ver en una pista, una cancha, una vivienda o un estadio; otras empiezan en un aula, en una capacitación o en un emprendimiento que busca anticiparse a lo que pueda venir.