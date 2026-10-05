Una empresa rionegrina de 45 años se incorpora al proyecto de de GNL SESA prepara una base en Cipolletti

La compañía compartió su experiencia durante la Jornada de Desarrollo de Proveedores realizada en Viedma. Foto: Gobierno de Río Negro.

El avance de los grandes proyectos energéticos en Río Negro demanda la incorporación de proveedores locales para su desarrollo. Uno de esos casos es TRA SUB, una firma con 45 años de trayectoria que actualmente participa como subcontratista en el proyecto de Southern Energy (SESA) y avanza con la instalación de una nueva base de operaciones en Cipolletti.

La compañía compartió su experiencia durante la Jornada de Desarrollo de Proveedores realizada en Viedma, donde participaron más de 200 personas vinculadas al entramado empresario y productivo de la provincia.

El encuentro estuvo orientado a acercar a empresas rionegrinas a las oportunidades que surgen de los proyectos vinculados con la futura cadena de valor del gas natural licuado (GNL) y a identificar proveedores con capacidad para integrarse a esas obras.

TRA SUB está especializada en buceo comercial y trabajos en ríos, represas y puertos. En el marco del proyecto de SESA, sus tareas están vinculadas al tendido de cañerías, montajes y trabajos de puesta final.

La incorporación a la obra representa para la empresa una oportunidad para ampliar sus actividades y desarrollar capacidades en torno a una nueva etapa de inversiones energéticas en Río Negro.

El crecimiento de la actividad también plantea nuevos requerimientos de personal especializado. Durante el evento su representante, Enrique Hugo, explicó que la empresa prevé incorporar trabajadores vinculados a las operaciones marítimas y subacuáticas.

«Nuestra idea es incorporar marineros, patrones y buzos. Creemos que vamos a seguir adelante teniendo esta oportunidad en la provincia», señaló.