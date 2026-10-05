La provincia de los 800.000 habitantes: Neuquén crece con Vaca Muerta y ya suma «una ciudad» por año

Al calor de Vaca Muerta y el desarrollo de los hidrocarburos, Neuquén se convirtió en un foco de atracción para inversiones y empresas. Pero también para las personas, que desde distintos puntos del país y la región comenzaron a instalarse en la provincia, cuyo aumento poblacional se encamina a dejarla con más de 800.000 habitantes entre fines de este año y principios del que viene.

Las cifras fueron repasadas hace dos semanas por el gobernador Rolando Figueroa, ahora de regreso de su viaje a Francia junto al presidente Javier Milei y otros mandatarios provinciales, en el contexto del acto por sus 1.000 días de gestión.

Allí dijo que Neuquén está cerca de recibir 30.000 nuevos habitantes por año, lo que comparó como sumar anualmente «un Chos Malal». «Estamos hablando de casi 120.000 habitantes en cuatro años, es como si se agregara una nueva ciudad», enfatizó.

La atracción alrededor de la formación no convencional y su consecuente impacto en el plano demográfico también fueron comentadas en el último tiempo por Figueroa y, en especial, por los intendentes del corredor petrolero, donde la llegada de trabajadores y familias tensiona la capacidad de respuesta de los municipios.

El aumento de la población y las llegadas que no se registran

Carola Pogliano, secretaria de Hacienda y Finanzas de la provincia, analizó los números y consideró que, de acuerdo a los guarismos obtenidos por el Gobierno, el crecimiento de la población no solo se mantiene, sino que está aumentando.

Neuquén tenía 710.814 habitantes en 2022, año en el que se realizó el último censo nacional. Desde entonces la llegada de habitantes se aceleró. En 2025 se registraron 21.000 cambios de domicilio a la provincia y solo en los primeros seis meses de este año, 13.000.

La funcionaria dijo que el tamaño de la expansión demográfica puede variar de acuerdo a la metodología que se emplee. La del Registro Nacional de las Personas (Renaper), que cuenta las personas con domicilio legal en un lugar determinado, midió 787.000 habitantes en la jurisdicción hasta junio pasado.

Según explicó, estos datos, aunque válidos, no tienen en cuenta las particularidades de una actividad como la del petróleo y el gas, donde muchos trabajadores pasan la mayor parte de la semana en las áreas de explotación y luego regresan a sus lugares de origen hasta completar el diagrama. «Es gente que de alguna forma también vive en la provincia y que tenemos que contar», dijo.

Pogliano detalló que si se estudia la diferencia entre la gente que está radicada formalmente y aquellos que «vienen a la semana a trabajar», la provincia tendría un 2% o 3% de población adicional.

Los registros oficiales tampoco cubren con exactitud a aquellos que arriban en condiciones de informalidad. Este grupo está representado, sobre todo, por personas que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad económica y social.

La proyección para 2027

La secretaría que conduce Pogliano se encarga, entre otras cosas, de diseñar el presupuesto y la distribución de las principales partidas estatales. Por esa razón la evolución del número de residentes y la transformación socioeconómica de la provincia tienen una relevancia especial para su cartera, que depende del ministerio de Economía.

Hacia adelante lo más probable es que el incremento de la población tome velocidad. Apenas en el primer semestre de este año se afincaron más de 13.000 hombres y mujeres, el equivalente a dos tercios de lo que ocurrió en todo 2025.

Es este ritmo el que hace pensar que, entre fines de este año y comienzos del próximo, Neuquén se encontrará largamente por encima de los 800.000 habitantes.

«Si consideramos lo que se está anunciando respecto al arribo de empresas y proyectos, vemos que este crecimiento potencial se va a acelerar y es probable que en 2027 recibamos unas 30.000 personas», agregó la titular de Hacienda y Finanzas.

De dónde vienen los nuevos neuquinos

Una particularidad del caso neuquino es el origen de las familias o las personas que deciden instalarse en su territorio. De acuerdo a Pogliano, la gran mayoría proviene de provincias vinculadas, en diferente proporción, con la actividad hidrocarburífera.

«Viene una cantidad de gente similar de provincias como Mendoza, Salta, Chubut y Santa Cruz«, explicó la secretaria de Hacienda, quien dijo que en este indicador influye el factor de la actividad energética y la preponderancia que la industria le suele dar a las personas que ya tienen experiencia en ella.

El boom demográfico se materializa, entre otras áreas, en la construcción. Foto: Cecilia Maletti.

A las mencionadas se suman Buenos Aires y Río Negro, aunque con la salvedad de que esta última tiene una relación histórica por cercanía y vinculación con Neuquén, en particular en la región de la Confluencia y la zona metropolitana.

También es relevante lo que está ocurriendo hacia el interior de la provincia, en el que cada vez es mayor la cantidad de personas que deciden cambiar su lugar de residencia para trasladarse a los municipios donde se percibe un dinamismo económico superior, detalló la funcionaria neuquina.

Las localidades más elegidas se encuentran en la Confluencia y la zona sur, que también recibe un importe flujo desde la provincia de Buenos Aires y las grandes ciudades del centro del país.

Empresas, rutas y RIGI

La radicación de empresas también hace lo suyo, tanto las que ya tienen presencia a nivel local como las que tienen la intención de desembarcar por primera vez.

Pogliano citó el caso de YPF, que cuenta con una torre en construcción en el acceso norte de Neuquén y probablemente traerá más empleados a la capital provincial para expandir sus operaciones. «Al incluir estos casos en el análisis es esperable proyectar que el arribo de personal y profesionales ligados al petróleo se intensifique«, remarcó.

En el Gobierno provincial incluyen las obras de infraestructura a la hora de hacer un análisis demográfico. Las rutas que se asfaltarán en la zona caliente del shale, por caso, facilitarán la conectividad entre Neuquén, Añelo y Rincón de los Sauces, generando mejores condiciones de tránsito, para empresas y para personas.

«Estamos viendo que en las ciudades más cercanas a los yacimientos hay más gente llegando sola que acompañada de sus familias. Y eso se verifica también en la capacidad instalada, que en algunos casos es limitada y está pensada para los operarios que cumplen una jornada laboral y solo duermen en el lugar», precisó la funcionaria.

Señaló que otro elemento a contemplar es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y el tiempo que demandarán sus proyectos para causar un impacto real en la economía. La estimación oficial es que buena parte de las inversiones anunciadas entre 2025 y 2026 tendrán sus primeros resultados concretos dentro de dos años, impulso que podría desatar una nueva oleada migratoria.

En términos presupuestarios, comentó que la mayor modificación se observa en salud y educación, áreas en las que el incremento de pacientes y estudiantes genera nuevos desafíos en la administración de recursos y personal.

Pogliano reconoció que esta situación hace de Neuquén un caso aparte. Para ejemplificarlo, dijo que una de las medidas que está analizando el Ejecutivo local es pedirle a Nación que utilice ratios regionales y no nacionales para medir el porcentaje de empleo público que tiene cada jurisdicción, ya que «nosotros, por el crecimiento poblacional que tenemos, necesitamos más personal en los sectores esenciales».