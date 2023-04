Se postergan cada vez más los servicios en los autos por la inflación: qué dicen los mecánicos de Roca

Tener un automóvil afecta cada vez más a los bolsillos castigados por una inflación galopante que eleva el precio del combustible, seguro o los services anuales.

Los costos de mantenimiento rondan un sueldo completo, por lo que muchos clientes apelan a diversas acciones para abaratar costos.

Con la profundización de la crisis “se está estirando más de lo normal” la llegada de los vehículos al taller para la revisión y posterior service de mantenimiento.

La búsqueda de presupuestos se intensifica y endeudarse con la tarjeta de crédito es la salida más recurrente.

Sin fondos para reparar el auto chocado

En el rubro del seguro automotor se observa que en casos de choques, si el vehículo sigue andando y los propietarios no llegan a cubrir la franquicia o el costo de la reparación, no queda otra que demorar el arreglo.

También se nota un crecimiento de las compras de repuestos por Mercado Libre, algo que inquieta a los mecánicos, ya que no dan garantía por la calidad de los mismos y lo que pueda suceder si el cliente les pide que los utilicen.

Un kit de correa de distribución. Ronda los 95.000 pesos para un auto chico. (Foto Andrés Maripe)

«Río Negro» visitó algunos talleres de Roca y recogió el testimonio de sus dueños. La idea fue conocer cómo impacta la inflación en tiempos de salarios promedio que rondan los 170.000 pesos y cuando un cambio de la correa de distribución de un auto chico roza ya los 100.000 pesos, por citar sólo un ejemplo.

“Buscan más precios para reparar sus autos”

“Muchos clientes llegan buscando precios. Pero les decimos que pongan algo bueno, de calidad, sino tendrán problemas a futuro”, explica Pablo Cappetta, que tiene su taller y venta de repuestos en la avenida Alsina del barrio Villa Obrera de Roca .

Pablo Cappetta, mecánico: «Van haciendo arreglos del auto por etapas. Antes hacían todo en un turno». Foto Andrés Maripe

“Nos consultan, y si consideran que nuestros repuestos son caros, los compran en Mercado Libre. Esperan unos días y vuelven con ellos. Nosotros le brindamos la mano de obra. En un presupuesto de 100.000 pesos se pueden ahorrar un 20% o un 30%, pero nosotros no nos hacemos cargo de lo que ponemos. Muchas veces ni conocemos las marcas que nos traen”, añadió.

Cappetta observa que estiran el tiempo de los servicios y que algunos terminan rompiendo el auto o “llegan con las últimas”.

“No es que tardan en venir porque estén usando menos el auto. Notamos que ahora llegan pasados de kilómetros. Para el cambio de aceite vienen con 2.000 ó 3.000 km. de más”, dijo.

Citó como ejemplo el caso de un cliente que le había pedido hace tres meses un presupuesto para cambiar el kit de distribución. Lo postergó porque le aparecieron otros problemas mecánicos. “Va seguir estirando el arreglo, pero corre riesgo de romper el motor”.

Correa de distribución $ 200.000 El costo del cambio para una pick up Amarok.

La búsqueda del mejor precio se volvió incesante. “Vino una persona a pedirme un presupuesto. Se lo hice. No me contestó; y al día siguiente vi su auto en la vereda de un taller muy cercano, a la espera para ser reparado”.

A veces la dispersión de precios es sorprendente. El dueño de una camioneta Hilux encontró una diferencia de 40.000 a 23.000 pesos para hacer un cambio de aceite.

“Tenemos que cubrirnos, cobrar bien – dice Cappetta – porque el mantenimiento del taller es costoso. Comprar un escáner es muy caro y cada año tenés que pagar 1.000 dólares actualizarle el sofwtare”.

“No sabés cuánto cobrarle al cliente”

Andrés Olivieri se formó junto a su padre en el taller, que arreglaba los tractores y camionetas de los chacareros del Alto Valle.

Los mecánicos la tienen difícil cuando deben pasarle al cliente el valor de la mano de obra. Si algunos años atrás lo primero que hacían al abrir el taller era prepararse unos mates, ahora van directo a la computadora para ver los precios de los repuestos. Se disparan a diario porque bailan al ritmo del dólar.

“No sabés qué cobrarle al cliente”, indicó Andrés Olivieri, un mecánico que 47 años que estudio en la ENET y se formó junto a su padre en un taller que está a unas cuadras de la rotonda del ingreso a Roca.

“Yo mismo me asombro cuando salgo a comprar los repuestos y pienso que el cliente se va a asustar mucho más cuando le diga lo que le sale el arreglo. Pero lo paga, porque el auto es primera necesidad, sin él no puede moverse”, consideró.

En los talleres hay temor de que decaiga el trabajo si los salarios siguen por detrás de la inflación.

De todos modos, estima que su trabajo va a decaer porque con salarios promedio que rondan los $170.000, un arreglo o servicio de mantenimiento se lleva un sueldo o mucho más.

Andrés citó un ejemplo para el caso de un trabajador con bajo sueldo, que tiene un Renault Clío 1.6 y se le cortó la correa. La reparación sale $ 350.000 incluyendo mano de obra, repuestos y rectificadora. “Ahí te preguntás cómo hará para levantarlo”.

Como ejemplo contrario señaló un Hyundai Tucson en su taller al que le están haciendo motor. El arreglo cuesta $ 1.500.000 y el valor del vehículo es de $8.000.000.

Luego, el mecánico alerto por los riesgos de demorar el cambio de una correa. “Si la querés extender van a venir problemas más grandes. Un auto te aguanta hasta los 60.000 km. Hay marcas que llegan a los 80.000, pero otras se cortan a los 50.900 km.”, concluyó.

Si chocan no se arregla, por el costo de la reparación

Por el impacto de la inflación, en el rubro de los seguros para automotores se observa que en casos de choques, si el vehículo sigue andando y los propietarios no llegan a cubrir la franquicia o el costo de la reparación, se demoran los arreglos.

Los autos con más de 10 años de antigüedad no pueden tener cobertura de todo riesgo. Sus propietarios se lamentan si chocan con alguien no tenga el vehículo asegurado

Las tarifas de algunas compañías se dispararon y en algunos casos aumentaron un 70% respecto a enero.

Ante esa situación, muchos clientes optan por pasarse a otras aseguradoras con tarifas más baratas.

Un asesor de una empresa nacional con cartera de clientes en al Alto Valle, explicó que ante la recesión económica muchos prefieren cuidar su patrimonio. “Están los que se bajan a una menor cobertura, pero hay otros que la suben. No es que todos los días venga alguien a bajarse de una poliza”.

Consideró que impacto negativo se notará en un futuro próximo porque el valor de los autos “está subiendo entre un 4% y 5% mes a mes”.

En su compañía ofrecen la cobertura combinada para el auto y la casa “y nos está pasando que algunos nos piden dejar el de la casa porque tienen que achicar gastos”, añadió.

Mencionó el caso de algunos clientes que han tenido que dejar sus autos parados porque no pueden afrontar los costos de reparación. Se trata de propietarios de vehículos con más de 10 años de antigüedad – no pueden tener cobertura de todo riesgo – y la persona que los chocó no tenía su vehículo asegurado.