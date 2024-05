Federico «Manzana» contó qué enfermedad lo afecta dentro de Gran Hermano: «tengo ese…»

La salud de los participantes de Gran Hermano envuelve a todo el reality de Telefe: luego de que Juliana «Furia» revelara que debe controlarse por una leucemia en estadio 1, Federico «Manzana» contó una situación que lo obliga a la atención médica recurrente.

Según le reveló a sus compañeros de Gran Hermano, Federico «Manzana» tiene un problema de salud por el que toma medicación. En diálogo con Mauro, Nico y Florencia, el popular cantante de RKT indicó que sufre de hipotiroidismo.

«Tengo ese, el de tendencia a engordar… el de los gorditos» confesó Federico «Manzana» a sus compañeros sobre su estado de salud. De hecho, es cotidiano verlo ejercitándose en la caminadora o en la zona de gimnasio de Gran Hermano, para mantener su condición a raya.

“Yo me he hecho un análisis y me salió que tenía bien la tiroides” agregó Federico «Manzana», pero de igual manera se encuentra actualmente controlado y medicado, incluso dentro de Gran Hermano.

Federico «Manzana» reveló el tratamiento para atender su salud

Sobre su estado de salud, «Manzana» contó que «como que me hacía falta que siga tomando las pastillas. Eso fue hace muchos años igual. Después tenía que volver a tomar y no tomaba, era muy irregular».

«Por eso la ansiedad acá, porque la tomo (la pastilla) todos los días hace casi cinco meses” agregó respecto de su condición Federico «Manzana» ante sus compañeros de Gran Hermano.