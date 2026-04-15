El ACA lanza carsharing en Neuquén

El carsharing crece en el país como alternativa al auto propio. El servicio permite alquilar vehículos de forma 100% digital y sin papeles.

La movilidad compartida comenzó a ganar terreno en la Argentina en los últimos años, impulsada por la digitalización de servicios, los cambios en los hábitos de consumo y la necesidad de soluciones más eficientes en las grandes ciudades. El modelo de carsharing, que permite alquilar vehículos por períodos cortos y sin intermediarios, se consolida como una alternativa frente al uso del auto propio, especialmente en contextos urbanos y productivos.

En ese escenario, el Automóvil Club Argentino (ACA) dio un paso clave al desembarcar con este sistema en Neuquén, ampliando su red y acercando una propuesta innovadora al sur del país. La iniciativa se desarrolla junto a MyKeego, una de las principales plataformas del segmento a nivel nacional.

El nuevo punto de operación funciona en una estación del ACA y permite acceder a vehículos mediante un proceso completamente digital, sin papeles ni atención presencial. De esta manera, la institución refuerza su rol histórico de acompañar a los automovilistas, adaptándose a las nuevas demandas del mercado.

Como parte de este lanzamiento, el ACA incorporó dos pick-ups 4×4 de última generación, seleccionadas especialmente para responder a las condiciones del Alto Valle. Se trata de unidades pensadas tanto para actividades vinculadas a la industria energética —con fuerte presencia en la región— como para el turismo y el uso cotidiano.

Movilidad flexible y 100% digital

El funcionamiento del sistema es simple y apunta a maximizar la autonomía del usuario. El primer paso es registrarse en la aplicación de MyKeego, completar los datos y validar la cuenta. A partir de allí, se puede elegir el vehículo disponible, reservarlo por el tiempo necesario —ya sea por minutos, horas o días— y confirmar la operación desde el celular.

Una vez realizada la reserva, el usuario se acerca al punto habilitado, desbloquea el vehículo desde la app y encuentra la llave dentro de la guantera. Al finalizar el uso, debe devolverlo en el mismo lugar y cerrar el proceso digitalmente. Este formato elimina intermediaciones, reduce tiempos y permite una experiencia mucho más ágil, alineada con las tendencias globales de movilidad.

MyKeego, pionero del carsharing en la Argentina

Desde la empresa remarcaron que MyKeego es el primer sistema de carsharing del país y que su propuesta se basa en ofrecer una experiencia simple, transparente y completamente digital. La plataforma permite elegir el vehículo, definir el tiempo de uso y gestionar todo el proceso desde el celular.

Además, el servicio cuenta con atención y soporte las 24 horas, todos los días, y forma parte de una comunidad en crecimiento que promueve una nueva forma de movilidad más eficiente. Otro de los aspectos clave es la flexibilidad: el usuario puede adaptar el servicio a sus necesidades, ya sea para un traslado puntual en la ciudad o para viajes más extensos, sin atarse a esquemas tradicionales de alquiler.

A esto se suma un enfoque en la sustentabilidad. El carsharing contribuye a reducir la cantidad de vehículos en circulación, disminuir la congestión del tránsito y bajar la huella de carbono, en línea con modelos de movilidad más responsables.

Con este lanzamiento, el ACA también refuerza su propuesta de valor para sus asociados. Los socios acceden a un beneficio exclusivo del 50% de descuento en el alquiler, con un tope semanal, lo que representa una ventaja económica significativa.

La llegada del servicio a Neuquén se integra a la red que ya opera en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en Mar del Plata, consolidando una estrategia de expansión federal que busca llevar este tipo de soluciones a distintas regiones del país. Así, el Automóvil Club Argentino avanza en la incorporación de nuevas tecnologías y modelos de uso, posicionándose como un actor relevante en la evolución de la movilidad en la Argentina.