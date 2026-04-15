La pasión por los clásicos volvió a reunir a toda la región en Roca

Se pudieron ver vehículos completamente restaurados, otros con modificaciones, algunos en proceso de recuperación y también aquellos que se ven a diario.

La ciudad de General Roca fue escenario de una nueva edición de la 4° Super Juntada Fierrera, un evento que ya se consolidó como punto de encuentro para los amantes de los vehículos clásicos en el Alto Valle, en la Estación del Tren de General Roca, ubicado sobre la calle 25 de Mayo y Maipú. Uno de sus organizadores, Maximiliano Silvestri, repasó lo que dejó la jornada, marcada por la diversidad, el entusiasmo y el valor emocional que cada vehículo representa.

En diálogo con Río Negro, Silvestri explicó que hubo una amplia variedad de participantes. Señaló que en el evento se pudieron ver autos, camionetas y motos de todas las marcas y modelos, sin restricciones en ese sentido. Aclaró que el único requisito fue cumplir con cierta antigüedad, ya que se buscó que los vehículos tuvieran más de 30 años para poder formar parte.

Historias únicas sobre ruedas

Consultado sobre modelos destacados, Silvestri sostuvo que cada vehículo tuvo su propia historia y que fue posible descubrir miles de ellas al conversar con sus dueños. Remarcó que, más allá de si podían considerarse icónicos o históricos, varios presentaron particularidades especiales.

Entre ellos mencionó un camión Toyota proveniente de Zapala, que consideró casi único en el país, así como algunos modelos poco frecuentes como el Renault Safrane. También destacó la presencia del histórico “trencito de la alegría”, muy querido por los vecinos de la ciudad, cuya participación se buscó concretar por su valor simbólico.

En ese marco, también hizo referencia a “Martita”, una de las unidades más antiguas del grupo, perteneciente a un integrante de la organización. Comentó que el vehículo fue adoptado como emblema del grupo y por eso se eligió como imagen principal del afiche del evento. A su vez, indicó que participaron dos Ford A, entre ellos el de Joel, quien además presentó su emprendimiento, acompañado por otro vehículo similar.

Silvestri reconoció que probablemente quedaron muchos vehículos sin mencionar, pero subrayó que la intención principal fue que cada uno resultara especial tanto para sus propietarios como para el público. En ese sentido, destacó que muchas personas se emocionaron al ver ciertos autos, ya que les recordaron momentos de su infancia o a familiares cercanos, lo que les otorgó un valor único más allá de su historia o procedencia.

En cuanto al estado de las unidades, el organizador explicó que hubo una gran diversidad. Señaló que se pudieron ver vehículos completamente restaurados, otros con modificaciones, algunos en proceso de recuperación y también aquellos que se utilizan a diario. Destacó que el objetivo fue no dejar a nadie afuera y ofrecer un espacio inclusivo para todos los entusiastas.

Un evento que crece en convocatoria

Respecto a la procedencia de los participantes, Silvestri indicó que llegaron desde distintas localidades cercanas y que prácticamente todo el Alto Valle estuvo representado. También mencionó la presencia de vehículos provenientes de lugares como Zapala y expresó el deseo de seguir sumando participantes de otras provincias en futuras ediciones.

Además de la exposición, la jornada incluyó diversas actividades. El organizador contó que se trató de una propuesta pensada para disfrutar en familia, con espacios para compartir entre amigos y fanáticos. Entre las propuestas, destacó la participación del coleccionista Oscar Vignolo, quien exhibió autos a escala, así como la presencia de distintos stands, sorteos y la colaboración de los bomberos voluntarios de General Roca, quienes aprovecharon la ocasión para impulsar una campaña solidaria destinada a la compra de un autobomba forestal.

Al hacer un balance de esta cuarta edición, Silvestri consideró que el evento mostró una evolución respecto a los anteriores. Señaló que la organización aprende en cada encuentro y trabaja para mejorar continuamente, aunque reconoció que todavía hay aspectos por ajustar.

Destacó que las sensaciones fueron muy positivas y remarcó el esfuerzo del equipo organizador, al que describió como un grupo reducido que trabaja a pulmón, con el acompañamiento de comercios locales. Subrayó que poder llevar adelante un evento de esa magnitud resultó muy satisfactorio y que el objetivo principal fue que cada participante se llevara un buen recuerdo.

Finalmente, Silvestri aprovechó para agradecer a los comercios que acompañaron la iniciativa, a los medios de comunicación por la difusión y a los clubes y agrupaciones de autos clásicos de la región, que desde el inicio brindaron su respaldo para consolidar esta propuesta que ya forma parte del calendario fierrero del sur argentino.