Neuquén, nuevo eje automotor premium con BMW y MINI

Por primera vez, la Patagonia contará con servicio oficial de posventa BMW. El nuevo espacio generará empleo y fortalecerá la red oficial en el sur argentino.

La firma BMW AutoPremier confirmó la apertura de un nuevo espacio dedicado a BMW y MINI en la ciudad de Neuquén, en lo que representa un avance clave para ampliar la presencia de ambas marcas en la Patagonia.

El proyecto contempla una primera etapa bajo el formato pop-up store, con el objetivo de comenzar a operar en el corto plazo. Luego, el espacio evolucionará hacia un concesionario integral que incorporará servicios oficiales de posventa, un aspecto muy esperado por los usuarios de la región.

Un paso estratégico en una región en crecimiento

Desde la empresa explicaron que la elección de Neuquén no fue casual. La provincia se posicionó en los últimos años como uno de los polos económicos más dinámicos del país, impulsada principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta y la expansión de la actividad energética. En ese contexto, destacaron que el objetivo fue acompañar ese crecimiento acercando no solo vehículos, sino también una experiencia completa de marca, con servicios y atención especializada.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa será la instalación de un taller que permitirá realizar mantenimiento y reparaciones oficiales sin necesidad de trasladarse a otras ciudades, una limitación histórica para los clientes del sur del país. Desde BMW AutoPremier subrayaron que esta incorporación marcará un antes y un después en la relación con los usuarios, al garantizar respaldo técnico y atención directa en la región.

Impacto local y expansión a largo plazo

La apertura del nuevo espacio también tendrá efectos en la economía regional. El proyecto prevé la generación de nuevos puestos de trabajo, especialmente en áreas técnicas, comerciales y operativas vinculadas al sector automotor. Además, la compañía remarcó que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de crecimiento y expansión en el país, con foco en regiones que muestran un fuerte desarrollo económico. En ese sentido, consideraron que Neuquén ofrece condiciones ideales para consolidar la presencia de ambas marcas y proyectar nuevas oportunidades de negocio en el mediano plazo.

Con este desembarco, BMW AutoPremier acercará a la Patagonia dos propuestas bien diferenciadas: por un lado, BMW, reconocida a nivel global por su combinación de tecnología, lujo y deportividad; y por otro, MINI, con un perfil marcado por su diseño icónico y estilo urbano. La apertura del nuevo espacio marca así un paso importante en la consolidación del mercado premium en el sur argentino, en una región que continúa ganando protagonismo dentro del mapa económico nacional.