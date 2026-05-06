El salto del mercado automotor en Río Negro y Neuquén

Al analizar las cifras de patentamientos y transferencias de los últimos cinco años, el crecimiento automotor en Río Negro y Neuquén es contundente.

El mercado de autos usados atraviesa un momento de fuerte dinamismo en la Argentina. Tras años marcados por restricciones para acceder a vehículos 0km, inflación elevada y escasez de unidades, el segmento de segunda mano se consolidó como refugio para miles de consumidores. Sin embargo, en regiones como Neuquén y Río Negro, la tendencia no solo responde al contexto nacional: hay un motor económico adicional que explica buena parte del crecimiento.

Ese factor, según explicó Alejandro Lupo, presidente de la Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina (FACCARA), es el desarrollo de Vaca Muerta, que modificó el comportamiento del mercado regional y elevó la demanda de vehículos en prácticamente todos los segmentos.

Al analizar las cifras de patentamientos y transferencias de los últimos cinco años, el crecimiento es contundente. En Río Negro, las transferencias de autos pasaron de 30.609 unidades en 2020 a 41.566 en 2025, mientras que en el primer trimestre de 2026 ya suman 9.888 operaciones. En Neuquén, el salto fue todavía mayor: de 31.291 transferencias en 2020 a 53.816 en 2025, con 12.223 unidades comercializadas entre enero y marzo de este año. “Cuando uno mira las cifras de ventas de autos nuevos y usados de los últimos cinco años empieza a entender el impacto que tuvo, tiene y tendrá Vaca Muerta”, destacó Alejandro Lupo a Diario Río Negro.

En paralelo, el mercado de 0km también acompañó la expansión. En Río Negro, los patentamientos crecieron de 5.270 unidades en 2020 a 10.823 en 2025, mientras que en Neuquén subieron de 8.604 a 18.130 en el mismo período. Para 2026, los números parciales del primer trimestre muestran 2.739 unidades en Río Negro y 4.523 en Neuquén.

Según Lupo, detrás de esta evolución hay una explicación estructural. “A veces no se dimensiona lo importante que fue Vaca Muerta en este desarrollo. Esa inversión de cientos de millones de dólares hizo que se necesitara de todo, incluido todo tipo de vehículos. Estaba todo por hacerse y fue un gran movilizador”, aseguró.

El salto entre 2024 y 2025 marcó un punto de inflexión

Los números muestran además una aceleración especialmente fuerte entre 2024 y 2025. Solo en transferencias de autos usados, Río Negro pasó de 36.285 unidades a 41.566, mientras que Neuquén saltó de 43.305 a 53.816. Para Lupo, el cambio no puede explicarse únicamente por la actividad petrolera. También influyó el nuevo escenario macroeconómico y las modificaciones económicas del último año. “Del 2024 al 2025 hubo un salto de entre 25 y 30% en autos nuevos, usados y motos. Hay que pensar si este cambio de gobierno y las nuevas reglas de juego favorecieron ciertas economías regionales”, analizó Lupo.

El dirigente señaló que un dólar más competitivo impactó favorablemente en actividades clave de la región, como la fruticultura, la pesca, la minería, el petróleo, el gas y también el turismo. En ese sentido, mencionó destinos emblemáticos como San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes y todo el corredor del Camino de los Siete Lagos, zonas que sostienen una actividad económica constante y demandan movilidad.

Crédito, marcas chinas y financiamiento: las claves que pueden sostener el crecimiento

Otro factor que hoy sostiene el mercado es el financiamiento. Según explicó Lupo, el regreso del crédito y la competencia bancaria cambiaron el panorama para concesionarios y consumidores. El titular de FACCARA destacó especialmente el rol del Banco Nación, que volvió a posicionarse fuerte con líneas para compra de vehículos.

“Hoy el Banco Nación está ofreciendo préstamos personales para autos nuevos o usados con una tasa nominal anual del 34%, una tasa bastante baja”, remarcó Alejandro Lupo. Además, señaló que la llegada de nuevas automotrices asiáticas y planes de financiación directa desde terminales puede seguir traccionando ventas durante 2026. “Con la introducción de marcas chinas y financiaciones a 24 meses ofrecidas por terminales, el mercado también se va a movilizar”, sostuvo.

Otro dato alentador es la proyección anualizada del primer trimestre. Si se multiplican por cuatro los volúmenes registrados entre enero y marzo, tanto en Neuquén como en Río Negro se mantendrían niveles elevados de comercialización, consolidando el buen momento regional.

En definitiva, el mercado automotor patagónico parece haber encontrado una dinámica propia, menos dependiente de los ciclos nacionales y más vinculada al crecimiento productivo local. La combinación entre desarrollo energético, crédito más accesible, turismo activo y nuevas ofertas comerciales está redibujando el mapa del negocio automotor en la Patagonia. Y si algo muestran los números, es que Neuquén y Río Negro ya no siguen la tendencia nacional: hoy marcan su propio ritmo.