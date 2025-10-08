Los autos eléctricos ganan terreno en el país

El segmento de los autos eléctricos continúa consolidando su presencia en el mercado argentino. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), entre enero y septiembre las ventas de vehículos 100% eléctricos aumentaron un 64% interanual, con un total de 22 marcas registradas en el país.



El Chevrolet Spark se mantiene como el líder indiscutido del mercado, tanto en septiembre como en el acumulado anual, confirmando su buena aceptación entre los usuarios que buscan movilidad sustentable.

Marcas líderes en eléctricos

El podio de ventas por marca lo encabeza Chevrolet, seguida por Volvo y BYD. Más atrás se ubican Renault, Great Wall, Audi, Coradir, BMW, Baic y Ford.

Otras automotrices que también participan en este segmento, aunque fuera del top ten, son Mercedes-Benz, DFSK, Foton, Sero, Fonix, Volt Motors, Zhong Tong, Porsche, Skwell, Agrale, Nissan y Peugeot.

Los 10 autos eléctricos más vendidos de septiembre

1-Chevrolet Spark –

104

2-BYD Yuan Pro –

12

3-Volvo EX30 –

11

4-Great Wall Ora 03 –

9

5-Renault Megane –

8

6-Renault Kangoo –

3

7-Audi Q8 –

3

8-Coradir Tita –

2

9-Volvo C40 –

2

10-BMW iX2 –

1