Vehículos Okm: cuáles fueron los 10 más vendidos en Argentina

El Toyota Yaris volvió a liderar el mercado y se consolidó como el auto más vendido del país, reafirmando su dominio en el ranking anual.

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) reportó que septiembre finalizó con 55.827 vehículos patentados, lo que representa una suba interanual del 27,8% frente a las 43.679 unidades registradas en el mismo mes de 2024.

También se observó una mejora en la comparación mensual: el volumen de septiembre fue 1,7% superior al de agosto, cuando se habían contabilizado 54.888 unidades.



Con este desempeño, el acumulado de 2025 alcanzó 500.089 patentamientos, reflejando un crecimiento del 60,4% respecto al mismo período del año pasado (311.757 unidades).

En paralelo, la Ford Territory dio la sorpresa del mes al posicionarse como la SUV más vendida, superando a modelos consolidados como Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos, Peugeot 208 y Chevrolet Tracker, confirmando la preferencia creciente por las SUV medianas.

La Ford Territory, la SUV más vendida.

Los 10 vehículos Okm más vendidos de la Argentina

1-Toyota Yaris –

3.037

2-Toyota Hilux –

2.499

3-Ford Ranger –

2.211

4-Fiat Cronos –

2.077

5-Ford Territory –

2.008

6-Volkswagen Amarok –

2.006

7-Chevrolet Tracker –

1.764

8-Peugeot 208 –

1.723

9-Toyota Corolla Cross –

1.695

10-Volkswagen Polo –

1.485