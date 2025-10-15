Neuquén marca el ritmo de ventas de los vehículos usados en el mercado automotor

El mercado argentino de autos usados cerró septiembre con números récord. Según datos difundidos por la Cámara del Comercio Automotor (CCA), durante el noveno mes del año se vendieron 171.364 vehículos, un 5,45% más que en el mismo período de 2024 (162.515 unidades). Además, se consolidó como “el mejor septiembre en ventas de la historia”, destacó la entidad.

La tendencia también fue positiva frente a agosto, mes en el que se transfirieron 167.525 unidades, con una suba mensual del 2,29%. En el acumulado anual, entre enero y septiembre se comercializaron 1.436.656 autos, lo que representa un incremento del 13,84% respecto a igual lapso del año pasado (1.262.016 unidades).

Toyota Hilux, con mucha demanda en el mercado de usados en Argentina.



“Pese a las turbulencias por las que está atravesando la economía, a diferencia del mes pasado, la gente volvió a mostrar interés en la compra de un vehículo, creando un movimiento importante en las agencias del país”, afirmó Alejandro Lamas, secretario de la CCA.

El directivo agregó que “con precios estables y negocios con productos demandados, el mercado tenía que mostrar su fortaleza”.

Neuquén, protagonista del crecimiento



Todas las provincias mostraron subas en las transferencias durante los primeros nueve meses de 2025, pero Neuquén se destacó con un salto del 32,64%, solo superada por Formosa, que lideró con un 38,26%. Detrás se ubicaron Catamarca (28,81%), Santiago del Estero (27,42%), La Rioja (25,63%), Jujuy (25,32%), Salta (24,64%), Río Negro (22,61%), Chubut (22,55%) y Chaco (22,08%).

El comportamiento del mercado en el sur del país refleja el dinamismo regional y la recuperación de la demanda, especialmente en provincias patagónicas que habían tenido meses más moderados durante el invierno.

La preferencia de los compradores sigue concentrándose en modelos conocidos por su confiabilidad y mantenimiento accesible. Los vehículos de origen nacional y las pick-ups continúan entre los más buscados, reflejando la importancia del trabajo y el uso familiar en las decisiones de compra.

Un mercado que resiste la incertidumbre



La recuperación de septiembre llega después de un agosto con caída del 5,05% interanual, cuando las ventas habían alcanzado las 167.525 unidades. En ese momento, las tensiones políticas y económicas habían generado cautela en los compradores.

VW Amarok, en el top 5 de los usados más buscados en septiembre en Argentina.



“Es indudable que hay motivos que hicieron que bajaran las ventas. La incertidumbre generada por la política, elecciones de por medio, ha repercutido en el mercado cambiario con el movimiento del dólar de las últimas semanas, que siempre genera cierta sensibilidad, y las altas tasas de interés ofrecidas por los bancos llevaron a que el público que estaba interesado en realizar una compra decidiera esperar o cancelarla”, explicó Lamas.

El repunte posterior confirma la resiliencia del mercado de usados, que suele actuar como un termómetro del poder adquisitivo y la confianza del consumidor.

Con precios más estables que los del 0km y una amplia oferta de modelos, el sector se consolidó como una alternativa sólida en tiempos de incertidumbre económica, especialmente en provincias del interior donde el acceso al crédito es más limitado.

En resumen, septiembre dejó en claro que el mercado de autos usados sigue acelerando a pesar de los vaivenes económicos. Neuquén se afianza como uno de los polos más fuertes del país y la demanda, impulsada por precios estables y confianza en las agencias, consolida a 2025 como un año récord para el sector.

El ránking de los 10 usados más vendidos en septiembre 2025



