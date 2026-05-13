Volvo acelera con el EX60

El Volvo EX60 se ubica en un segmento clave para las automotrices europeas: el de los SUV medianos de alta gama.

El avance de la electrificación en Europa suma un nuevo protagonista de peso. Volvo comenzó oficialmente la fabricación del EX60, un SUV eléctrico que se posiciona como uno de los modelos más ambiciosos de la marca y del segmento premium. Con más de 3.000 pedidos confirmados antes incluso de su llegada masiva a concesionarios, el modelo ya genera expectativas dentro de una industria que busca consolidar el salto definitivo hacia la movilidad cero emisiones.

El Volvo EX60 se ubica en un segmento clave para las automotrices europeas: el de los SUV medianos de alta gama. Con una longitud cercana a los 4,8 metros, competirá directamente contra rivales como el Tesla Model Y, el Audi Q6 e-tron, el BMW iX3 y el Mercedes-Benz GLC eléctrico, en un mercado donde la autonomía y la tecnología marcan la diferencia.

Tecnología de nueva generación y autonomía récord

Uno de los aspectos más destacados del modelo es su capacidad de recorrer hasta 810 kilómetros con una sola carga bajo ciclo WLTP, una cifra que lo ubica entre los eléctricos con mayor alcance del mercado europeo. Este rendimiento es posible gracias a la nueva plataforma SPA3, desarrollada específicamente para vehículos eléctricos.

El sistema eléctrico de 800 voltios permite además tiempos de carga ultrarrápidos: el EX60 puede recuperar del 10% al 80% de batería en apenas 18 minutos, un dato clave para mejorar la experiencia en viajes largos. A esto se suma una oferta mecánica que varía entre 374 y 680 caballos de potencia, con baterías de hasta 112 kWh.

En términos de seguridad, uno de los pilares históricos de la marca, el SUV incorpora un sensor LiDAR de última generación que detecta obstáculos a gran distancia, incluso en condiciones de baja visibilidad. También apuesta por materiales reciclados en el interior, reduciendo el impacto ambiental en su proceso de fabricación.

Producción en marcha y demanda en alza

La fabricación del EX60 se lleva adelante en la planta de Torslanda, en Suecia, donde la marca celebró la salida de la primera unidad de producción. El propio CEO de la compañía, Håkan Samuelsson, destacó la importancia del momento: “Hoy es un hito importante tanto para nuestra empresa como para Suecia”, afirmó durante el inicio de la producción.

El ejecutivo también dejó en claro que el desafío ahora pasa por acompañar la fuerte demanda: “Estamos centrados en aumentar la producción de forma gradual y garantizar que este innovador vehículo se convierta en un motor de crecimiento rentable”, sostuvo.

La respuesta del mercado obligó a la marca a revisar sus previsiones iniciales. Según confirmó la propia compañía, la producción para 2026 será mayor a la planificada originalmente, impulsada por el interés en Europa y el inminente desembarco en Estados Unidos y Asia.

Un modelo clave en la estrategia eléctrica

El EX60 no solo representa un nuevo lanzamiento, sino que se convierte en una pieza central dentro del plan de electrificación de Volvo, que busca consolidarse como una marca 100% eléctrica en los próximos años. Su posicionamiento en un segmento de alto volumen lo transforma en un modelo estratégico, con el objetivo de replicar el éxito histórico del XC60, uno de los vehículos más vendidos de la firma.

Con una combinación de autonomía líder, tecnología avanzada y diseño escandinavo, el EX60 apunta a convencer incluso a los usuarios más tradicionales. En un contexto donde la transición energética avanza a diferentes ritmos, este SUV aparece como una de las propuestas más completas para acelerar el cambio hacia la movilidad eléctrica en Europa.