De la Argentina a los circuitos, con sello femenino

La inicitaiva propone viajar en grupo de mujeres a distintos Grandes Premios y vivir la categoría desde adentro, comenzando por Interlagos, en Brasil.

El fenómeno de la Fórmula 1 vive un momento de expansión en la Argentina, impulsado en gran parte por el llamado “boom Colapinto”, que reavivó el interés por la categoría entre nuevos públicos, especialmente mujeres. En ese contexto surge GP Girls Experience, una iniciativa creada por Cecilia “Chechu” Enrico, que propone viajar en grupo a distintos Grandes Premios y vivir la categoría desde adentro, comenzando por Interlagos, en Brasil.

La historia personal de su creadora explica el origen del proyecto. “Mi vida siempre ha sido una historia en movimiento. Soy una viajera incansable —ya recorrí 95 países— y una apasionada por crear experiencias que nazcan del corazón”, contó Enrico a diario Río Negro. Su vínculo con el automovilismo nació en la infancia: “Todo empezó en el living de mi casa, siendo muy chica, sentada al lado de mi papá… esa complicidad se transformó en una pasión genuina”.

Un espacio propio en el mundo de la F1

La idea de GP Girls Experience surgió a partir de una necesidad concreta. “Durante años no tuve con quién compartir este amor y pasión… Cree algo que no existía, pero muchas necesitábamos”, explicó. La propuesta apunta a generar un ámbito exclusivo: “Decidí que fuera exclusivo para mujeres para crear ese refugio de complicidad, donde podamos experimentar la adrenalina y comentar cada carrera con total libertad”.

Cecilia “Chechu” Enrico, creadora de GP Girls Experience.

El concepto va más allá del viaje en sí. “Hoy, ninguna de nosotras tiene que volver a ver un Gran Premio sola, porque no es solo la carrera, es lo que la comunidad genera”, sostuvo. En ese sentido, el crecimiento fue inmediato: la salida a Interlagos se completó casi en su totalidad en pocas horas, con apenas dos cupos disponibles de un total de 40.

Una experiencia que empieza antes del viaje

La propuesta incluye vuelos, alojamiento, traslados y entradas, pero el diferencial está en lo humano. “Es mucho más que un tour; es una experiencia inmersiva integral diseñada por y para mujeres”, señaló Enrico. Además, remarcó que el vínculo comienza incluso antes de viajar: “La experiencia empieza desde ese primer mensaje… ya te sumás a una comunidad vibrante donde compartimos información, noticias y pasión”.

La respuesta del público fue contundente. “Fue realmente increíble, una ‘locura’ en el mejor de los sentidos… lo que más me conmueve es la alegría de ver que alguien pensó específicamente en ellas”, afirmó. Ese sentido de pertenencia es uno de los pilares del proyecto.

El impacto también se extendió al propio ambiente del automovilismo. “He recibido un apoyo constante de colegas y profesionales tanto del turismo como del deporte, quienes celebran la iniciativa”, aseguró.

Entre las anécdotas, Enrico destacó el nivel de identificación que generó la comunidad: “Las mismas chicas eran las que me mandaban ideas, enojadas porque ‘nos’ querían copiar… sienten que también es de ellas”. Y agregó otro momento significativo: “Me ha pasado que alguien se acerque a decirme: ‘gracias por animarte, porque gracias a lo que mostrás yo me animé a viajar sola’”.

En paralelo, su recorrido personal por el mundo de la F1 suma valor a cada propuesta. “Conozco 22 de los 25 países donde se corre… me gusta diseñar desde la experiencia y el conocimiento, sin improvisar”, explicó. Incluso recordó un momento especial: “Tuve la suerte de cruzarme brevemente con Michael Schumacher en Mónaco”.

Con el crecimiento sostenido de la categoría y nuevas generaciones que se suman como fanáticas, proyectos como GP Girls Experience reflejan una transformación cultural dentro del automovilismo: más inclusivo, más diverso y, sobre todo, más compartido.