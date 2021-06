Avanza la ley de promoción petrolera sin aporte de las provincias

El proyecto de fomento de inversiones petroleras tendrá su tratamiento parlamentario sin haber sido presentado previamente ni a la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), ni a los gobernadores de las provincias, ni tampoco a las petroleras. La nueva Ley de Hidrocarburos está en la agenda oficial desde finales del año pasado y a pesar de que tendrá impacto en todas las cuencas petroleras del país se redactó bajo un fuerte hermetismo y nadie más que el oficialismo nacional conoce los detalles.

Esta semana el proyecto pasó por las manos del presidente Alberto Fernández y según precisó hace unos días el presidente de YPF, Pablo González, con la nueva iniciativa se busca incentivar las inversiones de la mano de las exportaciones con beneficios a las petroleras vinculados al acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

“Preferimos no hablar al respecto hasta que no se conozca la verdadera letra del proyecto. Hay demasiadas versiones que hacen ruido y es mejor no profundizar”, le dijeron a Energía On desde la cartera de Energía de Neuquén.

“No conocemos el proyecto, ni la redacción para analizarla. Es un proyecto que está muy cerrado, escrito por el gobierno nacional y no ha sido consultado ni con los gobernadores de provincias, ni con la Ofephi, ni con las empresas”, aseguró a este medio una fuente de altísimo rango de las filas del Ejecutivo neuquino.

En Neuquén hay preocupación de que el proyecto de ley llegará al Congreso de la Nación sin haber sido consultado, principalmente pensando en juntar los votos. Por esto es que piden al presidente de la Nación que lo abra antes de avanzar.

La actividad de fracturas en Vaca Muerta rompió su récord el mes pasado. (Foto: Florencia Salto)

En la misma línea las petroleras no fueron parte del armado y, exceptuando algunos puntos superficiales de la ley, tampoco conocen los detalles. A priori la propuesta oficial llegaría en respuesta a alguno de los planteos de las empresas, pero hay dudas de cómo se llevarán a la práctica.

“Lo más probable es que la ley genere un marco normativo y luego esperaremos una serie de resoluciones que aclaren cómo se van a aplicar. Es interesante que un programa de estímulo directo de este tipo tome estado de ley”, analizaron desde una petrolera con presencia en Vaca Muerta.

Dudas sobre los beneficios

Se espera que la nueva ley tenga un efecto inmediato en el segmento del petróleo y es que es ahí a donde apunta la industria en el corto plazo. Teniendo en cuenta que el mercado interno está abastecido, la posibilidad de crecimiento principalmente para Vaca Muerta está atada a la exportación y este es uno de los ejes del nuevo proyecto de ley.

En detalle, la norma ofrecería libertad de exportar un porcentaje de producción de un incremental con baja o nula carga impositiva, brindaría la posibilidad de girar divisas y hasta se evalúa el diferimiento de ganancias. A cambio se les reclamaría a las petroleras mayor inversión y un programa claro del aumento de producción.

Efecto Resolución 46

Lo que busca evitar el gobierno es lo que sucedió con la Resolución 46 durante la administración de Mauricio Macri que se premió a las empresas por el incremental de producción dejando de lado a las petroleras grandes como YPF y Pan American Energy (PAE). Y es que no es lo mismo (a nivel de inversiones) aumentar producción para una empresa que tiene bajos niveles productivos a una que ya está cerca de su plateau.

Neuquén volvió a incrementar su producción de petróleo no convencional en abril a pesar de que la actividad de perforación nunca volvió a los niveles de agosto de 2019. (Foto: Florencia Salto)

Lo que se buscaría es poder acaparar ambos casos para que cualquiera de las empresas que tenga baja producción pueda incrementarla de la mano de la ley como también que la petrolera de bandera pueda tener acceso, ya sea con un porcentaje para exportar o con beneficios fiscales.

“Con el incremental es importante prever un declino, porque si solamente premias a quien incrementa producción, el que está hace tiempo con mucha producción tiene pozos convencionales y no convencionales que declinan”, señaló una fuente del sector en estricto off the record.

Qué pasará con el gas

Toda la industria coincide que la situación actual del segmento del gas será muy diferente el año que viene con una mayor producción nacional. Por esto que la ley también tendrá que resolver los planteos del sector que espera autorizaciones para exportar gas con contratos firmes durante todo el año y no solo en los períodos de baja demanda.

La industria asegura que es de vital importancia que se flexibilicen y que se puedan respetar los contratos para lograr confianza con los clientes regionales. En paralelo, el gobierno también buscaría premiar el almacenamiento subterráneo de gas (ver aparte). El horizonte a largo plazo está en una planta licuefactora de gas, aunque por ahora, está lejos.