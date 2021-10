Balsa las Perlas: presente algo concreto

CIPOLLETTI

Intendente Claudio Di Tella: ya que usted se muestra tan locuaz a la hora de hablar de la municipalización de Balsa las Perlas, y toda vez que es consultado sobre el tema lo encara con tanta naturalidad, ¿no le parece que lo más adecuado es darnos a conocer el proyecto que tiene al respecto?



Mire, no creo que su función sea guiar el proceso de segregación municipal de Balsa las Perlas, pero ya que tanto usa el tema, póngalo sobre la mesa y permita su difusión comunitaria.



En lo personal, todavía no le encuentro sustento a eso que dijo en sus días de candidato, allá por el 2019: “Estamos convencidos de que hay que municipalizar Las Perlas y lo hemos demostrado con hechos”. Pasa que “los hechos” no los veo ni por asomo… y se me ocurre que a esta altura de su gestión, podría ir por algo concreto respecto al tema y darle contenido a sus palabras, acercándonos el Proyecto de Municipalización de Balsa las Perlas.



Intendente Di Tella: usted dirige un Municipio bajo un Organigrama Municipal que califica a Balsa las Perlas como un paraje, y no se ha inmutado al respecto, en esto no se le ha escuchado la voz. ¿Cómo me creo eso de estar frente a un funcionario municipalizador, cuando permite tamaño adefesio en lo administrativo y precarizador en lo práctico?

Un mínimo de respeto y sentido común indica que debemos estar enterados de cómo se planifica el destino de nuestro pueblo, el reconocimiento de nuestro derecho a la información y participación democrática se hace urgente.

Negarnos el derecho a ser informados, es señal clara de mal desempeño como funcionario público.



Presente el proyecto intendente. ¡Información pública se llama!



Jaime A. Flores

DNI 94.103.481