La Feria Semilla en modo Mundial en Cipolletti: gastronomía, emprendedores, música y actividades gratis este fin de semana

La cuenta regresiva para disfrutar de una nueva edición de la fiesta de emprendedores gastronómicos más tradicional de la región llegó a su fin. Con el entusiasmo, los colores y la pasión que despierta cada Copa del Mundo, la edición mundialista de la Feria Semilla llega con una propuesta especial que promete reunir a vecinos y visitantes en tres jornadas cargadas de actividades, gastronomía, entretenimiento y producción regional.

Desde hoy y hasta el domingo, el Parque Rosauer de Cipolletti será el escenario de esta gran fiesta popular con entrada libre y gratuita. En esta edición, la feria suma la participación de artesanos y emprendedores de la Economía Social de la Municipalidad de Cipolletti, ampliando la oferta de productos y fortaleciendo el vínculo entre quienes producen y la comunidad.

Gaby Martínez, la ideóloga de esta feria que lleva más de 10 años, no pierde de vista el motivo de por qué fue creado este encuentro de emprendedores regionales. “La idea de Semilla nace con la idea de visualizar al productor local, que la gente conozca a la persona que está detrás del alimento y poder poner en el mapa de la Argentina lo que son los productos gastronómicos de nuestra zona”, afirma la reconocida chef roquense.

«La idea de Semilla nace con la idea de visualizar al productor local», afirma Gaby Martínez, alma mater de la feria.

“Que vengan cocineros renombrados como Dolli Irigoyen, Lele Cristóbal o grandes cocineros patagónicos, que nos compartan sus secretos y que cocinemos todos juntos con los alimentos que producimos acá, es de una gran satisfacción. Ese es el gran objetivo de esta feria: dar a conocer lo nuestro”, agrega Gaby, en plena previa del gran evento que comienza hoy.

“Cada vez que viene un cocinero de afuera, de Buenos Aires o de otras regiones del país, siempre se lleva un alimento, un producto de algún emprendedor de la zona, ese intercambio generoso sirve para que entre todos podamos difundir lo que hacemos acá”.

Es la sexta vez que Semilla hace base en Cipolletti, y a la coincide con la celebración de la edición N° 40 de esta ya tradicional feria regional.

“Arrancamos en marzo del 2015 en el Paseo del Andén, en Roca, con apenas 15 productores y emprendedores gastronómicos. Hoy somos más de 70…”, afirma Gaby con orgullo, sobre el camino recorrido por esta feria que se ha convertido en referente del rubro gastronómico.

Uno de los momentos más esperados llegará mañana con la tradicional Gran Paella, preparada por el reconocido equipo de La Peña La Baraja de Ingeniero Huergo, una propuesta gastronómica que ya se ha convertido en un clásico de cada encuentro.

A lo largo del fin de semana habrá sorteos de picadas, escenario con bandas y DJ en vivo La pasión mundialista también tendrá su espacio con el exitoso intercambio de figuritas y tendrá lugar en el stand del diario Río Negro desde las 15, junto con distintas actividades recreativas para toda la familia.

Estará presente el plantel profesional de Cipolletti que compite en el Torneo Federal A, que participarán de charlas y diferentes juegos con la gente que acuda a la feria. La agenda incluye partidas de fútbol tenis, juegos para todas las edades, aportando aún más el espíritu deportivo a esta edición temática.

El domingo, en tanto, los aromas y sabores regionales volverán a ser protagonistas con la elaboración de tortas fritas a cargo de los estudiantes de la Escuela de Cocineros Patagónicos, invitando al público a participar y compartir una de las tradiciones más queridas de la región. Como cierre de cada jornada, el escenario central se llenará de música con bandas en vivo y la participación del DJ Gabriel Salazar, garantizando un clima festivo hasta el final.

Con una propuesta que combina producción local, gastronomía, cultura y recreación, Feria Semilla vuelve a consolidarse como un espacio de encuentro para toda la comunidad. Una invitación abierta a disfrutar, compartir y celebrar el talento y el trabajo de la región, en un fin de semana que promete vivirse con auténtico espíritu mundialista.