La cordillera de Neuquén y Río Negro bajo alerta por lluvia: ¿qué pasa con el viento en el Alto Valle y Viedma?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que se acerca un fin de semana con días complicados y de mucha presencia de viento, pero para la previa lanzó una alerta amarilla que tendrá mayor impacto en la región cordillerana.

La advertencia es por intensas lluvias, un temporal que podría combinar fuertes ráfagas de viento y hasta nevadas. A su vez, el organismo informó cómo serán las condiciones para la región del Alto Valle y Viedma, zona este de Río Negro.

Alerta en la cordillera: los detalles del pronóstico del tiempo para este viernes

Según el parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este viernes el área será afectada por lluvias persistentes. «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm», detalló y agregó que a su vez, «no se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada, y en forma de nieve en niveles altos».

Las horas más complicadas será durante la noche. El pronóstico precisó que estás serán las condiciones en ciudades turísticas como Bariloche y Villa La Angostura:

San Carlos de Bariloche (Río Negro)

Temperaturas: Máxima de 10°C y mínima de 3°C .

Máxima de y mínima de . Mañana: Temperatura de 3°C , vientos de 7 – 12 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%. Sin ráfagas.

Temperatura de , vientos de hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%. Sin ráfagas. Tarde: Temperatura de 10°C , vientos de 23 – 31 km/h hacia el Sudeste con ráfagas de 51 – 59 km/h . Probabilidad de precipitación del 40 – 70% .

Temperatura de , vientos de hacia el Sudeste con ráfagas de . Probabilidad de precipitación del 40 – 70% . Noche: Temperatura de 5°C, vientos de 32 – 41 km/h hacia el Este con ráfagas de 60 – 69 km/h. Probabilidad de precipitación del 40 – 70% (lluvias).

Villa La Angostura (Los Lagos, Neuquén)

Temperaturas: Máxima de 10°C y mínima de 1°C .

Máxima de y mínima de . Mañana: Temperatura de 1°C , vientos de 7 – 12 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%. Sin ráfagas.

Temperatura de , vientos de hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%. Sin ráfagas. Tarde: Temperatura de 10°C , vientos de 23 – 31 km/h hacia el Sudeste con ráfagas de 51 – 59 km/h . Probabilidad de precipitación del 40 – 70% (lluvias/nevadas).

Temperatura de , vientos de hacia el Sudeste con ráfagas de . Probabilidad de precipitación del 40 – 70% (lluvias/nevadas). Noche: Temperatura de 4°C, vientos de 32 – 41 km/h hacia el Este con ráfagas de 60 – 69 km/h. Probabilidad de precipitación del 40 – 70% (lluvias).

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle y la costa

Alto Valle

Neuquén (Confluencia, Neuquén)

Temperaturas: Máxima de 13°C y mínima de 4°C .

Máxima de y mínima de . Mañana: Temperatura de 4°C , vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominante hacia el Noreste. Probabilidad de precipitación del 0%. Sin ráfagas.

Temperatura de , vientos de con dirección predominante hacia el Noreste. Probabilidad de precipitación del 0%. Sin ráfagas. Tarde: Temperatura de 13°C , vientos de 13 – 22 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%. Sin ráfagas.

Temperatura de , vientos de hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%. Sin ráfagas. Noche: Temperatura de 9°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%. Sin ráfagas.

General Roca (Río Negro)

Temperaturas: Máxima de 13°C y mínima de 3°C .

Máxima de y mínima de . Mañana: Temperatura de 3°C , vientos de 13 – 22 km/h hacia el Noreste. Probabilidad de precipitación del 0%. Sin ráfagas.

Temperatura de , vientos de hacia el Noreste. Probabilidad de precipitación del 0%. Sin ráfagas. Tarde: Temperatura de 13°C , vientos de 13 – 22 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%. Sin ráfagas.

Temperatura de , vientos de hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%. Sin ráfagas. Noche: Temperatura de 9°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%. Sin ráfagas.

Zona Este (Costa)

Viedma (Adolfo Alsina, Río Negro)

Temperaturas: Máxima de 13°C y mínima de 2°C .

Máxima de y mínima de . Mañana: Temperatura de 2°C , vientos de 13 – 22 km/h hacia el Noreste. Probabilidad de precipitación del 0%. Sin ráfagas.

Temperatura de , vientos de hacia el Noreste. Probabilidad de precipitación del 0%. Sin ráfagas. Tarde: Temperatura de 13°C , vientos de 13 – 22 km/h hacia el Sudeste. Probabilidad de precipitación del 0%. Sin ráfagas.

Temperatura de , vientos de hacia el Sudeste. Probabilidad de precipitación del 0%. Sin ráfagas. Noche: Temperatura de 8°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Sur. Probabilidad de precipitación del 0%. Sin ráfagas.

San Antonio Oeste (San Antonio, Río Negro)