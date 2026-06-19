Los elegidos de Rolando Figueroa afrontan la última escala hacia el Tribunal de Cuentas de Neuquén

La comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de Neuquén entrevistará el próximo martes 23 a Juan Carlos Pintado y Diego Nicolás De Vega, los candidatos propuestos por el gobernador Rolando Figueroa para cubrir dos cargos en el Tribunal de Cuentas de la provincia.

Con el despacho en mano, el oficialismo estará en condiciones de votar las designaciones junto al proyecto GNL.

Los postulantes fueron nominados para ocupar las vacantes que dejaron Alfredo Di Maggio y Laura Serrano.

Pintado, de 59 años, es abogado y contador. Actualmente tiene a su cargo la dirección de Gobiernos Locales de la provincia. De Vega, de 43 años, fue candidato a intendente de Chos Malal por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) en las últimas elecciones de 2023. Perdió frente al actual jefe comunal, Nicolás Albarracín, promovido por Figueroa. También es contador.

Estos nombramientos, a diferencia de las nominaciones al Tribunal Superior de Justicia, no necesitan de una mayoría agravada en el recinto para concretarse.

El Tribunal de Cuentas es un órgano de control cuya función consiste en aprobar o desaprobar las rendiciones de todos los poderes públicos y municipios, obligados a remitirlas anualmente.

En la comisión del martes, además, se entrevistará al candidato a juez procesal administrativo del interior, Ezequiel Signorile.

Ocupará el cargo que dejó vacante Matías Nicolini, tras asumir como ministro de Seguridad en el gabinete de Figueroa.

Signorile tiene 39 años y es oriundo de Zapala, la ciudad en la que cumplirá funciones.

En el fuero procesal administrativo tramitan las demandas que se inician contra el Estado (provincial o municipal), o en las que está involucrado.