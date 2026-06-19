La oposición propone un fondo de Viviendas con regalías y abre el debate por esos nuevos recursos

Los tradicionales planes de Viviendas son casi inexistentes por falta de recursos. Foto Archivo.

El proyectado aumento de regalías en Río Negro por los ingresos extraordinarios y aquellos asociados con nuevas concesiones hidroeléctricas derivó en el debate por el destino definitivo de esos recursos.

La bancada opositora de Vamos con Todos presentó un proyecto para la creación de un fondo para la construcción de viviendas.

Esta iniciativa desafía un plan esbozado por el gobernador Alberto Weretilneck cuando habló de la creación de una reserva resguardada del uso para gastos corrientes del Estado.

“Un fondo que esté blindado de la coyuntura y que sirva para las próximas generaciones”, afirmó el mandatario en mayo. Luego reconoció un modelo similar al «noruego» donde los fondos generados por los recursos se resguardan, incluso con la posibilidad de generar rendimientos y utilizarlos en momentos de crisis.

Por su parte, el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, presentó un proyecto para la creación del «Fondo Rionegrino para la Vivienda para créditos de construcción, ampliación y refacción de viviendas familiares”, con el financiamiento de recursos de “las regalías petroleras e hidroeléctricas”.

Con proyecciones oficiales, los técnicos del bloque Vamos con Todos calculan una inicial disponibilidad de más de 6.200 millones.

Según el artículo tercero, ese Fondo -que será administrado por el IPPV- se constituirá con el “3% del producido de las regalías hidroeléctricas”, un 10% de cada Bono de las próximas prórrogas de áreas petroleras, incluye también el recupero por cuotas del instituto y, además, cualquier otro aporte que puede presupuestarse o lograrse.

En esa bancada proyectan, con estimaciones oficiales del crecimiento de regalías, la disponibilidad de unos 6.200 millones anuales.

El presidente del bloque de Vamos con Todos, José Luis Berros es el autor de la iniciativa del Fondo de Viviendas. Foto: Marcelo Ochoa

En sus fundamentos, Berros resaltó que la propuesta se “inscribe en un escenario de repliegue de la política habitacional nacional” y cuestionó la “paralización de programas de vivienda”, como también, “la desaparición de líneas de financiamiento accesibles para los sectores medios y trabajadores».

«La vivienda dejó de ser una prioridad para los gobiernos nacional y provincial y se convirtió en una mercancía a la que cada vez menos familias pueden acceder», sostuvo el legislador al fundamentar la iniciativa.

El proyecto busca destinar parte de «los ingresos que obtiene Río Negro por la explotación de sus recursos naturales a una política habitacional permanente».

Agregó que las «regalías representan uno de los principales ingresos propios de la provincia» y señaló que «el crecimiento de la actividad hidrocarburífera fortaleció esa fuente de financiamiento, especialmente por la expansión de la producción en áreas vinculadas a Vaca Muerta».