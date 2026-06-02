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Sociedad

Rincones entrañables: compartínos la foto que te conecta con la vida y la historia de Catriel

De cara al 127° aniversario de la ciudad, desde RÍO NEGRO te invitamos a que sumes tu aporte, como muestra de arraigo, identidad y pertenencia con este punto de la provincia.

Redacción

Por Redacción

Foto: Gentileza Municipio.

Foto: Gentileza Municipio.

Tierra nutrida por las aguas del río Colorado, se carga de sentido en la medida en que sus habitantes, nativos o por elección, la recorren, la atesoran, la atraviesan, buscan en ella hacer crecer sueños, proyectos y anhelos. Un barrio, una esquina, la sede de un club, una escuela o una plaza pueden ser esos rincones que vale la pena conocer, a partir de las anécdotas que allí transcurrieron, como prueba y testimonio de lo que significaba ser de Catriel, ayer, hoy y desde siempre.

Mientras en el equipo de RÍO NEGRO preparamos el suplemento que se viene por el cumpleaños N°127, con detalles sobre sus avances, desafíos y virtudes, como en toda comunidad, los invitamos a nuestros lectores a que nos escriban, adjuntando la o las foto/s que ayuden a explicar por qué la eligieron o atesoraron esos días, meses, años vividos en la localidad más septentrional de la provincia, aceptando el viento y la estepa dentro del mismo paisaje.

Esperamos tu correo a la dirección contenido-patrocinado@rionegro.com.ar, para seleccionar algunos relatos, imágenes e incorporar sus historias a la edición impresa del contenido especial, por esta importante fecha fundacional, que se conmemora el próximo 19 de junio. La fecha límite es hasta el viernes 12 de este mes.


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Tierra nutrida por las aguas del río Colorado, se carga de sentido en la medida en que sus habitantes, nativos o por elección, la recorren, la atesoran, la atraviesan, buscan en ella hacer crecer sueños, proyectos y anhelos. Un barrio, una esquina, la sede de un club, una escuela o una plaza pueden ser esos rincones que vale la pena conocer, a partir de las anécdotas que allí transcurrieron, como prueba y testimonio de lo que significaba ser de Catriel, ayer, hoy y desde siempre.

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