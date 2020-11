Bariloche: el fútbol recreativo sigue atrapado en la cuarentena

Si bien el número exacto es difícil de establecer, son miles las personas de todas las edades que practican fútbol en forma recreativa y que siguen a la espera de que reabran los complejos de canchas de alquiler, que canalizan la pasión por ese deporte, el más popular de Bariloche.

“Es el más popular en todo el país, y acá también por supuesto”, aseguró Matías Vargas, propietario de las canchas Planetario, ubicadas en Beschtedt y Mascardi.

Dijo que ya presentaron su protocolo de funcionamiento y esperan por una respuesta del Municipio, que hasta ahora no les dio el visto bueno.

Además de los grupos de amigos o compañeros de trabajo que suelen ser los clientes habituales de los complejos, las canchas de césped sintético solían trabajar antes de la cuarentena con escuelitas de fútbol infantil y con particulares que las alquilaban en paquete para organizar torneos comerciales. Hoy todo está parado.

Vargas dijo que es en esta época cuando empieza la “temporada” de fútbol al aire libre y que se extiende hasta marzo o abril, de modo que esperan con urgencia la habilitación porque tienen muchos gastos fijos, generan decenas de puesto de trabajo y sin actividad algunos tienen destino inexorable de cierre.

Además de Planetario trabajan en el mismo rubro otros complejos, como Las Terrazas, en Castex 1745.

Están también Puntapié, Adeful, Arrayán y Puerto Este. En conjunto tiene capacidad para atender unos 220 jugadores por hora.

El protocolo que presentaron no es muy distinto al que siguen los clubes de fútbol que ya empezaron a entrenar.

Los jugadores llegan ya cambiados, no usan el vestuario, mantienen el barbijo y el distanciamiento hasta el momento de empezar a jugar y se reservan espacios de media hora entre turno y turno para la desinfección de todos los elementos.

La confitería también permanecería cerrada, por razones lógicas.

Vargas dijo que “hay una ansiedad grande” de la gente por practicar fútbol y reciben llamados “todo el tiempo” para preguntar cuándo abren. Se quejó de las dilaciones del Municipio para dar una respuesta, cuando “por ejemplo el gimnasio 3 ya tiene prácticas deportivas”, lo mismo que los clubes. Y también cuando es posible ver en las canchitas barriales a chicos que juegan a toda hora, sin ninguna restricción.

Vargas se preguntó “qué mal puede hacer el fútbol” en condiciones de cuidado y control debidamente reglamentados. “Propusimos hacer una prueba de quince días, y si pasa algo cerramos, pero hasta ahora no nos dejan”, afirmó.

Los titulares de las canchas de fútbol de alquiler dijeron que no quieren confrontar con el Municipio. “Alguno propuso llevar dos arcos al Centro Cívico y hacer un partido ahí mismo, pero preferimos no entrar en esa”, dijo Vargas.

En algunos lugares del país como Tucumán y Rosario empezaron hace algunos meses con una modalidad de fútbol “metegol”, que implica delimitar la cancha en cuadros para cada jugador, que debe respetar esos límites. Pero Vargas dijo que “no funciona, el que juega al fútbol no puede adaptarse. A uno le daría no sé qué cobrar un alquiler para jugar así”.

Señaló que el fútbol es masivo porque “es un fenómeno deportivo y social”, y es mucha la gente que siente esa ausencia. “Hoy todo el mundo quiere jugar, porque los argentinos amamos el fútbol. Es algo que ayuda a descomprimir las preocupaciones y también a darnos salud”, aseguró.

Hace tres semanas que esperan respuesta

Vargas dijo que el planteo formal ante el Municipio lo realizaron “hace tres semanas” y hasta ayer no tuvieron respuesta. El subsecretario de Deportes, Carlos Arrative, dijo que el protocolo recién fue presentado “el jueves pasado”, que el Comité de Emergencia lo tiene en su poder y recién vuelve a reunirse mañana. Aunque no es seguro que haya resolución esta semana.

El dueño de Planetario dijo que argumentos en su favor y del sector que representa “son lo que sobra”. Habló entre otras cosas “del tenis, que es en espacios cerrados y ya está permitido” y de las cervecerías y bares “donde la gente se junta con menos distanciamiento” de lo que suele darse en una interacción deportiva.

Agregó que “hace unos días un grupo de taxistas se juntó a jugar en la cancha del ex Hogar Gutiérrez y lo mismo se ve en la canchita de 25 de Mayo y Palacios. Todos están jugando y los clubes entrenan sin problemas”.

Señaló que en las canchas a su cargo igual hay actividad porque las cede en forma gratuita al club Estrella del Sur, para que entrenen sus equipos “y para demostrar que se puede”. Pero por ahora el alquiler a particulares sigue estrictamente prohibido.