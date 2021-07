Bariloche innova con herramientas de Gobierno Abierto para transformarse

San Carlos de Bariloche está cambiando. Con el aumento de su población, la diversificación productiva que requiere y hasta las consecuencias del cambio climático, es una ciudad que deja cada vez más lejos su aura de pueblo de montaña y se erige como ciudad cosmopolita, compleja y con nuevas necesidades. Al frente de un municipio que requiere tantos cambios -algunos más graduales, otros radicales y urgentes-, el intendente Gustavo Gennuso (JSRN) entendió que la transformación de una ciudad requiere que la comunidad acompañe cada cambio.

“Elegir como concepto rector de nuestra gestión la transformación es un desafío que nos gusta asumir -sostiene el intendente cordillerano, que ya transita su segunda gestión en Bariloche-. La palabra ‘transformar’ significa conceptualmente según el diccionario ‘hacer que algo cambie o sea distinto, pero sin alterar totalmente todas sus características esenciales’, y eso es lo que buscamos y necesitamos”.

Para Gennuso, la cuestión “es no perder la esencia pero transformar nuestra ciudad de acuerdo al presente y al futuro que hay que afrontar. La fuerza de esta palabra nos lleva a asumir retos muy importantes que implican buscar los consensos de la comunidad. Las transformaciones son difíciles para el ciudadano porque muchas veces impactan sobre sus zonas de confort, aún cuando lo que estén viviendo no sea estrictamente confortable. Transformar el sistema de transporte de pasajeros, el sistema de tratamientos de residuos, el uso del espacio público, etc., implican muchos cambios para nuestros vecinos y vecinas”.

La pregunta es ¿cómo incorporar a la ciudadanía a un proceso tan complejo, lleno de tecnicismos, normativa y dilemas éticos? Y para responder a ese interrogante, el Municipio se apoyó en un concepto de gestión pública que a nivel mundial es ya conocido hace años, pero que en Argentina está dando sus primeros pasos: el Gobierno Abierto, una noción que engloba tres ideas principales hacia las que apuntar en la administración de un Estado: la transparencia, la participación y la colaboración.

Acciones de Gobierno Abierto: un puente con la comunidad

La serie de principios que postula el concepto de Gobierno Abierto ya ha sido adoptada por muchos países en todo el mundo, y de hecho Argentina forma parte desde 2012 de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), en un compromiso por lograr gobiernos más accesibles, receptivos, responsables ante los ciudadanos y con una mejor relación con las personas.

Pero la de Gennuso es la primera gestión en la Municipalidad de Bariloche que decide regir sus políticas públicas de acuerdo a este concepto, que entre otras cuestiones concretas implica sistemas de información accesibles a todos, transparencia de datos de gestión y normativa, canales de participación directa y representativa, y colaboración estrecha con distintos sectores e instituciones de la sociedad civil.

Algunas de las acciones de Gobierno Abierto aplicadas en Bariloche se notan a primera vista desde su misma página web oficial. El portal tiene a disposición de cualquier persona interesada toda la información pública de manera accesible: el Boletín Oficial, las resoluciones de la Intendencia, la información presupuestaria de la comuna, el detalle de compras y contrataciones, las convocatorias de ingreso a la administración pública, las noticias y acciones de gobierno, y los informes de gestión.

También se publica y actualiza una sección de Datos Abiertos de la ciudad, en la que tanto la comunidad como investigadores de diversas áreas pueden encontrar las estadísticas de distintos temas: turismo, economía, demografía, sociedad, personal municipal. El Municipio utiliza tableros estadísticos de lectura fácil e intuitiva, con filtros de clasificación de la información, cifras y gráficos. Abarcan temas tan amplios como el Valor Bruto de Producción de la ciudad, su segmentación económica y productiva, la evolución de las obras particulares, las tasas de ocupación turística, mapas de distribución de alojamientos habilitados, el crecimiento poblacional de Bariloche y su composición, entre otros datos útiles.

La web también es centro neurálgico de las herramientas de participación ciudadana, desde las ya consolidadas hace años -como las juntas vecinales, las Mesas de Concertación que se coordinan desde los Centros de Atención y Articulación Territorial (CAAT), las audiencias públicas- hasta otras de implementación reciente, como los Planes de Desarrollo Urbano Ambiental para el Oeste, el Este y el Sur, y los formularios de recepción de ideas y proyectos.

Con algunos temas específicos que disparan arduos debates en la comunidad de Bariloche, como el transporte público o la ya famosa Ecotasa, el gobierno de Gennuso optó por armar sitios específicos dentro de su página, en donde cada ciudadano puede encontrar volcada y sistematizada toda la información oficial, informes estadísticos, detalles de gastos e inversiones, de modo de poder generar miradas informadas sobre estos temas.

La política de Gobierno Abierto de Bariloche se completa con cada vez más líneas de colaboración con otras entidades de la sociedad civil, a través de las que se logra incorporar visiones más variadas y completas ante cada toma de decisiones. Así, el Municipio ha ido tendiendo y fortaleciendo puentes de articulación concreta con las universidades nacionales de la ciudad, Invap, el INTA, el INTI, y organizaciones ambientalistas, artísticas, sociales y barriales, además de con otros gobiernos municipales, provinciales, la Nación e incluso otros países. Se trata de un camino largo que será necesario andar para recomponer el vínculo entre gobierno y ciudadanía. Es difícil romper con las nociones estereotipadas, tan clásicamente argentinas, de un estrato político que se maneja a puertas cerradas, y demostrar que se puede administrar un Estado de otra manera. Será interesante ver los resultados de esta política de Gobierno Abierto a lo largo de las próximas décadas, si la ciudadanía aprovecha este puente que se ofrece desde el Municipio para involucrarse en el día a día de las decisiones públicas.