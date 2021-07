Forjaron su amistad entre talleres literarios y llegaron a tener su propio libro

A Moni le brota la poesía en un instante y de inmediato saca un papel y birome para plasmarlo sin olvidos. A Mari le despierta la creatividad una imagen, un relato, un disparador y crea con las palabras. Con sus estilos distintos, una en poesía y otra en cuentos cortos, estas mujeres de más de 80 años forjaron su amistad entre talleres literarios en Bariloche y hoy se animan a plasmar su génesis en un libro.

“Dos voces” salió de la imprenta hace pocas semanas y es el orgullo de María del Pilar Mas (Moni para sus íntimos) y María Rosa Biolatto (Mari o Nuchi, en su entorno familiar). Por ahora solo es un libro para sus conocidos y amigos, aunque se entusiasman que pueda llegar a más lectores que se interesen en sus relatos.

Estas mujeres tienen una historia en común: su pasión por la lectura y la literatura. Y hace 13 años se cruzaron por primera vez en un taller literario de la Escuela Municipal de Arte La Llave y comenzaron una amistad que está colmada de anécdotas y proyectos.

Mari viene de Galvez, una ciudad de Santa Fe, ubicada a unos 80 kilómetros de la capital provincial. Se considera una “lectora incansable” y esa afición la llevó en 1999 a sumarse a su primer taller literario en su localidad natal y allí su cuento “Vendetta” obtuvo una mención especial en el certamen nacional de cuentos “Dr. José Galvez”. Fue un reconocimiento y el punto de partida para animarse a más.

Aún recuerda el primer libro que sacó de la biblioteca del pueblo y leyó cuando asistía a tercer grado de Primaria: “Corazón” de Edmundo de Amicis. “Desde ahí seguí sacando libros, leyendo mucho y cuando me liberé del trabajo me metí en un taller literario, fue muy gratificante para mí”, rememoró esta mujer de 83 años que exhibe brillo en los ojos al transportarse mentalmente a su Galvez natal, cuando con sus compañeros de aquel taller visitaban a niños en la escuela para leerles sus propias obras.

En Facebook integro un grupo de escritores de todos lados, pero hasta ahora nunca me animé a publicar lo mío". María Rosa Biolatto, Mari o Nuchi para sus íntimos.

"Dos voces", es el libro en el que Mari publica sus cuentos cortos. Foto: Alfredo "Chino" Leiva.

Y en 2008 Mari decidió seguir a Andrea, su única hija, y se radicó en Bariloche. De inmediato se asoció a la biblioteca Sarmiento. “Iba a leer seguido y una bibliotecaria me comentó que había un taller en la Escuela La Llave y allá fui, y nos conocimos con Moni”, relató.

“Me gusta escribir cuentos, me sale rápido. Me viene bien un disparador y a partir de ahí crear. Me ayuda mucho una frase, una idea, una imagen y también cosas me cuentan. A la poesía la tengo que fabricar y se nota”, señala Mari respecto de su técnica que plasma a mano primero y luego ella misma transcribe en computadora.

Moni empezó en la poesía a los 18 años. Lectora incansable también, de familia de maestros y tíos dedicados a la escritura de manuales escolares. “Nunca fui a un taller literario hasta que llegué a Bariloche, pero siempre escribí”, apuntó esta mujer de 82 años que tuvo una traumática experiencia al visitar Bariloche en 2008 para conocer a su primera nieta, Lola, con un brutal asalto callejero que le provocó un severo traumatismo de cráneo.

Moni (María del Pilar Mas) exhibe emocionada su segundo libro y el primero que comparte con su gran amiga. Foto: Alfredo "Chino" Leiva

“Estuve muy mal, al borde de la muerte y decidí escribir mis poesías para dejarle a mi única nieta, en un libro que hice en 2011. Siempre escribía en reserva y para muchos fue una sorpresa, estaba mi vida plasmada en la poesía”, comentó Moni al rememorar su primera compilación de poesía, “Sentimientos”, y celebrar haberse animado a seguir escribiendo hasta llegar a este libro compartido con su amiga.

Escribo lo que me nace, me gusta escribir, sobre todo poesía, y soy muy crítica de lo que leo de otros autores”. dice María del Pilar Mas.

Moni escribe todo a mano, en un cuaderno, en un papel, lo que tenga a mano cuando le brota la poesía. “Escribo sobre lo que me pasa a mí, si estoy triste, si estoy alegre”, enfatiza y recuerda que, en los tiempos de escuela, era la elegida para escribir composiciones.

Sus primeras lecturas fueron novelas policiales. Le encantaban y hasta pensaba en ser detective en algún momento. Pero trabajó en un banco y luego se orientó a escribir desde el corazón, aunque nunca dejó de leer todo tipo de literatura y ahora además de poesía, se anima - “con gran temor”- a los relatos cortos.

"Estamos muy contentas de lograrlo"

María Rosa Biolatto y María del Pilar Mas son las autoras de “Dos voces”, pero en el origen de la idea eran tres, junto a María del Carmen, otra amiga de los talleres literarios que fue la promotora de este proyecto, pero por diversas circunstancias se bajó en el camino.

La idea de escribir un libro juntas surgió en febrero del año pasado, antes de la pandemia. Como en muchos aspectos de la vida, el coronavirus postergó los proyectos, pero siempre estuvo intacta la intención de llegar a la meta.

Moni y Mari, trece de amistad y de compartir su pasión por la lectura y escritura. Foto: Alfredo "Chino" Leiva

“Todo fue una experiencia, hasta la tapa del libro fue un problema, hubo consultas a la familia, pedidos de opiniones y la democracia reinó”, cuentan entre risas las escritoras que tuvieron en este proceso un fuerte impulso Sebastián Di Silvestro, quien fue su docente en el taller de Escritura Creativa y editor del libro.

Para llegar a esta edición, cada una eligió lo que quería plasmar en el libro. Moni se animó no solo a sus poesías sino también a relatos cortos y sumó 64 escritos; y Mari puso los 24 cuentos.

Previo a este logro, ambas habían participado de antologías, hicieron cursos de Upami en la UNRN, integraban los “Poenautas” y otros grupos de personas interesadas en la literatura que se reunían los viernes en cafés para leer y compartir.

“Nos mantiene la mente activa escribir, corregir, participar, esperemos que pronto se pueda volver a los talleres que se suspendieron por la pandemia”, anhelan Moni y Mari mientras juntas transitan los días felices por su publicación.