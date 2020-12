Bariloche: qué tiene que ver este bartender con el boom de los tragos sin alcohol

¿No consumís alcohol? Hay tragos cítricos, frescos y herbáceos.

¿Sos conductor designado? Hay algo especial para vos en la barra.

¿Estás embarazada? Hay una receta muy fresca y nutritiva que te va a gustar mucho.

¿De qué estamos hablando? De los mocktails (trago sin alcohol), que ya son furor. Y que serán moda este verano 2021. Así ya lo vive el joven de Bariloche, Mauro Varela, barmanager de Team Master Bartender. “Hace varios años ya que los bartenders comenzamos a implementar mucho más en nuestras cartas opciones muy llamativas tanto en apariencia como en sabores mezclando tal vez insumos que jamás te hubieras imaginado beber en un cóctel sin alcohol”, afirma a “Río Negro”.



Mauro Varela (39), apasionado de la coctelería hoy "la rompe" en Bariloche con sus mocktails. Foto: Bruno Grande

Hoy esta tendencia está en auge. ¿Los motivos? Mayor énfasis en el consumo responsable. “Es muy satisfactorio poder integrar a una persona que no consume alcohol en un bar o restaurante con su grupo de amigos donde todos piden sus cócteles y que él/ella también pueda pedir su mocktail. Sacarlo de su gaseosa, agua o jugo está más que bueno”, enfatiza Mauro.

“También tenemnos nosotros esto de ser siempre cordiales y tratar de satisfacer a cualquier persona que se nos acerque a consumir una bebida. Llámese vocación de servicio o pasión, dos valores fundamentales que debemos tener siempre en nuestra profesión”, agrega.

“En nuestro caso venimos apoyando al trabajo que realiza Mesa 6 de Septiembre con charlas de consumo responsable, capacitaciones para torneos en la Semana de la Juventud donde participan los quintos años de los colegios de Bariloche. Inclusive se trabajó en un pequeño libro recetario donde se incorporaron las recetas de competidores de diferentes torneos de coctelería sin alcohol. Es muy variado el público que consume esta llamativa oferta”.



Tres creaciones que Mauro hace en Team Master Bartender, en Bariloche. Foto: Bruno Grande

Particularmente a Mauro le gusta mucho usar aromáticas para sus preparaciones como menta, melisa, romero, tomillo, diente de león, entre otroas. “Ellas hacen de nuestra creación algo con sabores y aromas particulares que a su vez son súper familiares. Buscamos un equilibrio en nuestra receta al incorporar frutas, jugos naturales y hasta verduras”.

Las texturas son muy importantes: “por ello debo elegir los insumos sabiendo a donde quiero llegar con mi producto final. La metodología que usamos para crear un cóctel se aplica de la misma manera un mocktail”.

Sobre el proceso creativo Mauro cuenta que primero dispone de una receta clásica que luego comienza a desglosarla y va viendo qué insumos puede reemplazar y con qué opciones (jugo, néctar, frutas, aguas carbonatadas, café). Es en este punto donde comienza a volar la imaginación buscando ingredientes para innovar.



"Bien al Norte" se llama este mocktail cuya receta Mauro Varela compartió con Yo Como. Foto: Bruno Grande

¿Cuál es su escenario de investigación y experimentación? “Team Master Bartender”, que se gestó en medio de viajes y competencias de bartender en 2013 donde él hablaba mucho con Braian Buhler, actualmente su socio. Compitiendo entre ellos la rivalidad no impedía que tuvieran charlas interesantes y que nacieran proyectos en común para concretar en el futuro.

“Hasta que un día sonó mi teléfono y escuché que Braian me decía “me vine a vivir a Bari”. Ahí nomás nos juntamos y armamos el proyecto. Así fue que con mucho apoyo de nuestras familias y mucho aguante abrimos nuestro primer espacio el 2 de agosto de 2016 -casualidad o no, fecha que se festeja el Día de Gastronómicos-”.

También se dedican al asesoramientos a bares, restaurantes y ofrecer servicios de barras móviles.

“A partir de ese momento no páramos más tratando de presentar nuevas opciones para nuestros alumnos como conocimientos tecnológicos del bar y las bebidas, barista, flair y working flair, mixología, barmanager, prácticas de cócteles y barras móviles”.



Mauro Varela sostiene que lo mejor de su profesión es poder "armar una gran familia". La camaradería, para él. es el principal valor para cultivar en estos tiempos. Foto: Bruno Grande

Muchos de sus alumnos los siguen acompañando y hasta se convirtieron en ayudantes en clases hasta instructores “siguiendo siempre, al pie de la letra, la temática y la forma de transmitir con lo que nosotros iniciamos este loco viaje”.

En varias oportunidades se fueron mudando de lugares, unos más lindos que otros, “pero nunca dejando la esencia y calidez que nos dejó nuestra primera aula (la mejor de todas). En medio de este proyecto se cruzaron muchas personas, amigos de otras provincias que hoy están llevando Team Master Bartendera a todos partes. Lo que siempre tuvimos claro es que queríamos ser una gran familia y lo logramos”, comparte Mauro.

Organizar torneos en la ciudad e invitar colegas de otras partes es una experiencia enriquecedora tanto para ellos como para todos los competidores, sostiene. “Logramos trasmitir el amor y respeto por la profesión, y poner bien en alto la palabra camaradería”.

A pesar de la pandemia nunca bajaron los brazos. “Apostamos a nuestra escuela lanzando cursos con diferentes modalidades y metodologías. Nuestros certificados de asistencia al curso Bartender Profesional cuenta con la certificación oficial de AMBA (Asociación Mutual de Baremen y Afines de la República Argentina)”.

“La pandemia me obligó a reinventar mi trabajo primero la virtualidad y después emprender cócteles embotellados a domicilio”.

Mauro cuenta que su relación con la coctelería viene desde muy pequeño. “Ayudaba o por lo menos acompañaba a mis padres que tenían un servicio de catering. En esos momentos me dejaban ayudar a preparar el brindis de bienvenida o a colaborar en el despacho de bebidas a los mozos. Eran actividades que me divertían entre tanta gente que iba y venía dentro de una cocina”.

En la adolescencia se volvió a involucrar en el mundo de las bebidas pero esta vez desde la puerta de un boliche. Sí, fue tarjetero hasta el día que faltó el encargado de sacar ciertas bebidas. “Me preguntaron ¿te animás? Y entré con ganas”.



"Melisa Ice Tea", otro de los tragos de moda que lleva la firma de Mauro Varela.

Después trabajó en otros lugares y barras móviles, en el salón de mozo, aprender mirando “hasta que un día mi papá me comentó de un curso de bartender. Después de haber estudiado otras carreras todavía no me daba cuenta que ya había encontrado lo mío hacía rato”. Luego vinieron cusadas, charlas, degustaciones, presentaciones y viajes de capacitación.

¿Sus referentes? “Uno de mis mayores referentes cuya historias de vida siempre están presentes en nuestras clases es Santiago Policastro (Pichin), el barman galante, que nos dejó uno de los mejores legados de la época dorada de la coctelería Argentina su libro Tragos Mágicos. Hoy admiro mucho el trabajo y trayectoria de las personas que estuvieron apoyando nuestro proyecto desde el inicio, muchos amigos y colegas entre ellos nombro a algunos...Víctor Hugo Bühler, José Luis Almonacid, Oscar Pastene, Marcelo Farello, Fede Rodríguez, Seba Alderete, Diego Caldez, Sergio Salvatierra, Félix Denicolay, Sergio Sardi, Agustín Armagno, Paulo Abad, Brian Berscht, Matías Delgado y Bruno Grande”.

De todos ellos algo aprendió y hoy aplica para constituirse en uno de los principales referentes de la coctelería sin alcohol de la cordillera patagónica.

Más info

IG @masterteambche @cocktailhouse2020 @varelamauro807