Belén Álvarez presenta “Herencia”

“Herencia surge desde la necesidad de honrar la historia de mi familia y posiblemente también la de aquellos que se sientan identificados con este viaje de melodías”. La cantante Belén Álvarez presenta su último trabajo discográfico este sábado a las 20 en el Camping Musical Bariloche.

A través de 15 canciones, realiza un recorrido por clásicos del folclore chileno, rancheras, cantos flamencos hasta llegar al folklore argentino y el tango. Su primer trabajo se presentó en el 2012 cuando demostró ser dueña de una voz única y conocedora de los más diversos estilos, desde zambas, milongas e incluso gospel.

“Paso mucho tiempo estudiando cada repertorio. Es mi compromiso ante cada presentación. Amo la belleza, la excelencia y la pasión desmedida a la hora de cantar. Por eso cada vez que me presento, lo siento como si fuera la última vez”, indicó la artista de 35 años que canta desde que tenía solo 2.

“Seguramente antes de hablar, canté. Cantar es algo muy natural para mi. El lugar de mayor autenticidad que puedo reconocer de mí misma. Hace exactamente 15 años que vivo de y con la música”, indicó Belén que tras su paso por varios escenarios eligió quedarse en Bariloche.

La presentación de Belén en el Camping Musical Bariloche en la zona de Llao Llao no es la primera. Tres años atrás, interpretó obras del bandoneonista y compositor argentino, Astor Piazzolla, junto a grandes músicos, como Hernán Lugano, Juanjo Miraglia, Carlos Casalla, Alejandro Otsubo y Juanjo Almonacid.

“Ese momento fue inolvidable, planteó la mujer, al igual que una llamada que recibí desde Cultura de Río Negro para pedirme que represente a la provincia en Cosquín, como alguna vez lo había soñado. Y allí estuve, en Atahualpa, cantando frente a todo el país por Río Negro, por Bariloche, una bendición inigualable”.

En esta ocasión, el espectáculo del Camping Musical Bariloche contará con la presencia de Juanjo Almonacid –en batería y percusión–, Emiliano Zamora

–en guitarras–, Gabriel Cortez

–en bajo– y Franco Allende –en el piano–.

“Construí mi carrera en Bariloche aunque siempre mantengo el contacto con otros rincones de la provincia, recorriéndola y cantando en toda su extensión. La gran ciudad es una cuenta pendiente y aunque no me obnubila, conservo el deseo de llegar a ella con mi música. El concepto de éxito y triunfo es subjetivo. Se que el momento está cerca, por eso, no dejo de trabajar y producir. Es la única manera de permanecer ya sea en una pequeña ciudad o en la más grande de todas”, reflexionó la música.